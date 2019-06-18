「支持追求自由」美國務院聲挺反送中　籲港府回應





▲香港反送中遊行引起國際關注。（圖／記者季相儒攝）



國際中心／綜合報導



香港「反送中」遊行規模擴大，累積瑜300萬港民上街頭抗爭，引發國際關注。美國國務院發言人歐塔加(Morgan Ortagus)17日發聲表示支持，認同港人為了自身的言論自由、集會結社自由等基本權利而上街抗爭，並呼籲政府回應民眾的關切。

根據《美國之聲》報導，歐塔加斯被問到反送中抗爭的看法時表示，香港民眾訴求的基本權利也是美國所珍惜的，而美國將繼續支持和平抗議，香港政府應盡速回應民眾的訴求，「作為一個民主國家的公民，見到香港民眾為了爭取自由進行和平抗議，令我非常感動。」她表示，也希望香港政府能回應民眾的訴求，並與可能受到影響的條例和國際利益磋商，美方的看法直接且透明，「我們支持這些和平的抗議者」。

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▲英國首相梅伊表達對反送中的看法。（圖／路透）

不僅香港民眾爭取自由，曾經治理過香港的英國也表態。英國前首相梅伊（Theresa May）在12日透露對反送中的看法，抗議活動就是民眾「反對」的象徵，香港政府應予以重視，「香港的引渡安排，須符合《中英聯合聲明》的規定權利與自由」。