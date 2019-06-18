北韓漁船故障漂流越界　「2人依自由意志歸順南韓」2人送返

▲ 南韓海軍艦艇11日將北韓漁船拖至海界。（圖／南韓聯合參謀本部）

國際中心／綜合報導

一艘載有4人的北韓漁船15日因動力系統故障，隨朝鮮半島東部沿海漂流南下，越過北方界線（NLL）進入南韓江原道三陟港近海，被南韓漁民發現後由軍方救起。18日最新消息指出，船上4名北韓漁民其中2人選擇歸順南韓，另2人則已經板門店送返北韓。

南韓《韓聯社》報導，統一部官員今日宣布，被救起的4人依照自由意志選擇歸順或回國，「我方於18日上午10時（台灣時間9時）將2名表示返國意願的漁民經板門店引渡回北韓」；另2名漁民表示希望歸順，此後將留在南韓。

此前，11日下午也曾有一艘載有6人的北韓漁船因主機故障越界，漂流至南韓江原道束草港東北方161公里、北方界線以南5公里處。船上6人皆表示希望返國，北韓也請求南韓施救。出於人道考量，南韓出動海軍艦艇，將漁船拖回海界，送交北韓。

另一方面，15日越界的北韓漁船被發現時已經抵達北方界線（NLL）以南130公里處，南韓海軍及海警的海上警戒網、陸軍的海岸監視網卻都未能捕捉到這艘漁船，任其通過軍警的「3重監視網」，引發警戒出現漏洞的疑慮。

南韓當局對此表示，該漁船是噸位較小的木船，較難被監視裝備監測到；即使部署數千艘艦艇，也會出現監測不到的死角。17日出爐的軍方調查報告則指出，事發當時的海上、海岸警戒系統大致上正常運作，唯雷達系統運作及操作人員需改進，並承諾擬定改進策略。