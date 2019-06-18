他扮喬治克隆尼詐騙大成功　受害者信了買名錶…打開後是鹽巴

▲一名義大利男子冒充喬治克隆尼的名義詐騙。（圖／翻攝自推特／@noticias4vision）



國際中心／綜合報導

義大利一對夫妻多年來透過詐騙獲利，老公加爾德利（Francesco Galdelli）甚至佯裝成美國男演員喬治克隆尼（George Clooney），兩人15日在泰國落網，等待後續引渡程序。義大利警方稱，加爾德利與老婆（Vanya Goffi）策畫一系列的騙局，在網路銷售假勞力士名錶，受害者收到的卻是鹽巴。

CNN報導，這對夫妻又被稱為義大利版本的「邦妮和克萊德」（Bonnie and Clyde）；後者是美國歷史上相當惡名昭彰的鴛鴦大盜，除了犯下多起搶案還殺害警察。加爾德利日前被逮捕後向泰國警方坦承，他冒充成喬治克隆尼，藉此詐騙民眾。

根據義大利警方發布的聲明，58歲的加爾德利以及45歲的妻子已在逃6年，兩人15日終於在芭達雅（Pattaya）落網，這得歸因於泰國皇家警察、國際刑警組織的義大利人員共同協力。

BBC指出，加爾德利會聲稱獲得喬治克隆尼的支持，來發展自己的服裝事業，他還修改照片，假裝這位美國名人真的是他好友，實際上彼此根本沒有任何關係。

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▲喬治克隆尼演出多部電影，知名度相當高。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，夫妻倆2014年就被義大利最高法院判決，男方得服刑8年4個月，女方刑期則是6年5個月，然而當時他們已潛逃出境，義大利則發布通緝令。諷刺的是，他們後來前往泰國，居然受到當地民眾尊崇，因為加爾德利捐款給一家慈善機構，幫助身障兒童與愛滋病患者，兩人繼續躲避警方。

警方15日包圍一處豪華別墅，終於將這對夫妻繩之以法。由於兩人實在犯下太多惡行，回到2010年，喬治克隆尼還曾在義大利擔任證人，指控這對夫妻利用他的名字詐騙、偽造簽名。

據了解，加爾德利2014年曾在泰國被逮捕，但他成功逃脫，疑似賄賂監獄內的看首員，手法相當高明。