網購二手漫畫內見「求救紙條」　他嚇歪PO文...網看完：超恐怖

▲ 日本網友買了一套二手的《赤腳阿元》，卻在書中發現恐怖紙條嚇歪。（圖／翻攝自推特／@ rope__）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本網友「党和」日前在推特發文表示，最近從亞馬遜的二手書店買了《赤腳阿元》的全套二手漫畫，沒想到書內竟暗藏許多寫著驚悚內容的紙條。原擁有者在紙條中透露自己正接受精神治療，並寫下「你在看這本書的時候，代表我已經死了」等句子，讓「党和」不寒而慄PO網求助，也引發其他網友議論，紛紛回覆「超恐怖」。

據「党和」PO文表示，最近到亞馬遜二手書店淘書，買回了全套《赤腳阿元》回家，殊不知當他打開第3集準備閱讀時，卻發現書內夾著一張小紙條，抽出一看，上面寫著，「當你在看這本書時，代表我已經死了，我目前正在接受精神治療，卻被剛畢業的醫生帶去做人體實驗，每月換不同新藥實驗，現在正在吃SNRI的欣百達，但病情卻惡化了，這紙條是我活著的證據，請好好地看」，並標記了2013年12月1日。

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▲▼ 紙條內容寫著原書主被剛畢業的醫生強迫做人體實驗。（圖／翻攝自推特／@ rope__）



被紙條嚇歪的「党和」立刻拿出其他本，想看看還有沒有其他內容，也在第4集書的封面後，發現有各種扭曲歪斜字體，寫著「救救我」、「我不是你的玩具」、「去死吧」等驚悚內容，同樣都是在距今6年前的2013年所寫下。而讓「党和」更毛的是，他目前吃的藥也是欣百達。

▲網友發現原書主吃的藥和自己相同。（圖／翻攝自推特／@ rope__）



網友們看了也覺得超恐怖，紛紛留言回覆，「憂鬱症還看這麼沉重的漫畫嗎」、「應該是憂鬱症的妄想症狀」、「是真是假都好恐怖」、「藥的副作用嗎」、「我記得欣百達藥效沒這麼強啊」、「患者的確可能把吃藥當成人體實驗」。