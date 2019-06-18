「沒合適人選」！日本逾6成未婚男女不想找對象　以年輕男性最多

▲ 日本適婚年齡的未婚男女不婚的原因，主要理由是「遇不到合適對象」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本政府去年12月調查想結婚的20多歲至40多歲男女，共3980人，結果發現日本未婚男女不結婚的主因為「遇不到合適對象」，不過當被問到是否有採取行動改善時，卻有6成多的人表示沒作為，當中又以20多歲年輕男性為最，有72.5%沒有行動。該調查被定稿為「少子化社會對策白皮書」，18日由內閣會議公布。

據日本放送協會（NHK）報導，日本內閣會議18日定稿的「少子化社會對策白皮書」，於去年12月時，調查20代-40代的日本未婚男女共3980人，了解未婚的原因。

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▲找對象最消極的是20多歲的年輕男性。示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）



調查結果發現，這些男女的不婚主因是「遇不到合適的對象」，共46.8%，其次是26.6%的「沒有足夠結婚經費」，第三則是24%的「無法順利與異性交往」。

不過當「遇不到合適對象」的受訪者被問及，有沒有採取行動找尋適合對象時，卻有61.4%的人表示「沒有特別作為」，其中又以20多歲年輕男性最為消極，達72.5%沒有採取任何行動找尋對象。