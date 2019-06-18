印度國會議員「43%是刑事犯」！金權滲透政壇　逾25%涉性侵謀殺案

▲ 印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

印度大選結果揭曉，由總理莫迪領導的印度人民黨（BJP）勝出。只不過，根據公民團體民主改革協會（Association of Democratic reform）的調查報告，下議院議員當中不但有43%的人涉及刑事訴訟，與性侵、謀殺或謀殺未遂案件有關的人超過四分之一，暴露出金錢與權力等種種因素正在印度政壇發酵當中。

美聯社報導，儘管莫迪曾誓言掃蕩政壇當中的貪腐問題，但改善效果不彰。根據選委會數據統計，候選人涉及刑事訴訟的比例年年增加，2004年有24%、2009年有33%、2014年有34%，而今年則是來到43%。

事實上，印度司法體系累積的案件量相當大，約莫有3000萬件，審判過程通常拖延數十年之久。每當被問及相關指控時，政治人物就會把「政敵陷害」掛在嘴邊。

此外，根據公民團體民主改革協會的說法，在印度人民黨上月勝選的303名議員當中，就有116人面臨刑事指控，其中一人更涉及恐怖主義。而反對黨國民大會黨（簡稱「國大黨」）的52名議員中，有29人也面臨訴訟。

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▲ 根據法規，被判處有期徒刑2年以上的人，才會被禁止參選。圖為今年5月23日的計票過程。（圖／路透）

民主改革協會創辦人查卡（Jagdeep Chhokar）表示，「此一趨勢在印度持續成長，沒有任何一個政黨能撇清關係不受影響，我們需要教育選民不要投票給這些人。」

自1960年代起，印度政壇開始有黑社會勢力介入，藉此取得資金及選票。在今年的選舉當中，檢調官員在政治人物辦公室搜出價值高達5億美元的賄選財物，其中包括1.2億美元現金，而此一數目是2014年的3倍。

部分人士認為，有犯罪背景的人有更大的勝選機會，因為「有錢，有實力」。另有分析人士指出，印度政黨資金來源也是政壇貪腐的一大關鍵因素，因為可以在不用公開資金來源的情況下，接受境外資金，且任一公司可以捐款給任一政黨、團體、個人。