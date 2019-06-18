說完「嗨」以後，6個技巧讓對方喜歡你　做點糗事、分享零食交友再也不卡卡

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你是否也有這樣的情況，當你到一個新環境時，每次都無法順利與人交談，即使有對到話，但最後都是以尷尬收場，導致無法交到新朋友呢？國外網站《Bright Side》就分享了「如何讓別人喜歡你的6個技巧」，不僅能幫助你解決在交友上的困擾，還能增加別人對你的信任感喔！

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＃表現出你喜歡他們

根據「互惠」或「回報式喜歡」，當我們感受到對方喜歡我們時，我們同樣的也會想要更靠近對方。所以如果你想要快速的交到朋友，首先第一要訣就是先表達出善意與好感，多多稱讚對方、分享零食等，這樣他們也會更快卸下心防，回應你的好意。

＃做出有一點點蠢但又有點可愛的糗事

剛剛好的出糗，不僅可以拉近你與對方的距離，還能增加別人對你的信任喔！不過這裡需要特別注意的是，盡量不要以會破壞自己聲譽或形象的事來增加好感，否則容易搞砸～

＃模仿對方

適度的模仿對方有時候也能打破尷尬的局面，讓別人對你印象深刻。試著模仿對方的說話方式、表情或肢體動作等等，這樣可以有效拉近你們的距離，不過還是要拿捏好分寸，否則讓對方誤以為你在嘲笑他就不好了！

＃分享秘密

如果你想與隔壁的同事更拉近距離，可以試著告訴對方自己的秘密，或分享一些比較親密的私事，例如最近跟男友的相處近況，或者在保養、減肥上遇到什麼困難，這樣能讓對方更貼近你的生活，同時也會對你透露自己的訊息。



＃用自然的說話方式對話

相信大家在面對熟悉的人時，通常都會用平穩、輕鬆的說話節奏來回應，所以當你下次與初次見面的人對話時，記得調適自己的說話方式，在緊張或興奮時，可以用快節奏或高低起伏的音調來表達，而要陳述一件事情時，可以緩慢、清楚的傳達，這樣會讓你講話時更自然喔。

＃學著聆聽

當對方在分享一件事情時，最重要的是聆聽，而不是打斷或插話。應該等到對方分享到一個段落後，或者詢問你意見時，你才開始發表自己的看法，並且延續同一個主題分享，這樣可以讓話題變得更有趣，也能讓對方覺得你們很合得來。

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