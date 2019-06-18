米蘭男裝周／神盾局長難忘窮小子套Armani的滋味　賞休閒風新裝圓夢

▲Giorgio Armani難得出現粉色與橄欖綠的顏色組合。（圖／翻攝Armani IG，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

Giorgio Armani 2020春夏男裝秀，昨於品牌總部Palazzo Orsini這座17世紀庭院登場，2套標誌性的藍色西裝開場後，緊接著引領觀眾進入一派休閒的氣氛之中，亞麻布料、印花圖騰、寬鬆剪裁，貫穿春夏系列，還運用了在Giorgio Armani少見的粉、橄欖綠配色，勾勒都會男子休閒且優雅的輪廓。

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▲Giorgio Armani標誌性的西裝輪廓。

這派悠閒寫意的風格，與時尚圈已流行好幾季的運動風、街頭潮味大不相同，Giorgio Armani追求精緻質感，推出輕量的針織衫搭配細紋長褲，是男士脫下西裝外套後的氣質穿搭；再輕鬆一些的look，寬鬆剪裁的亞麻套裝正符合需求。

▲2020春夏男裝流露一派輕鬆優雅。

若帶點花俏趣味，點綴雙排扣子的印花襯衫是首選，搭上背心又是另一種雅痞風格：而春夏色調也跳脫男裝常見的藍、棕色系，多了粉色、紅色、灰色與橄欖綠色，新鮮組合證明設計師Giorgio Armani寶刀未老，賦予全系列自由、輕鬆的味道。

▲好萊塢男星山繆傑克森受邀看秀。（圖／達志圖庫）

「神盾局長」好萊塢男星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）是看秀嘉賓，他表示大約2000年起開始穿Giorgio Armani，對於一個紐約窮演員而言好似大驚奇，突然達到時尚巔峰，而他的品味深受擔任時尚採購的母親影響，但他強調，就算不懂時尚，聽到「Armani」三個音節，也知道這與「風尚」是同義字。