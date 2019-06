Pantone推全新3種螢光珊瑚色絕美動人，光芒背後蘊藏揪心真相

編輯/JJ 圖/翻攝自IG@pantone、@glowinggone、The Raccons

還記得2019年Pantone所公佈的年度代表色「Living Coral活珊瑚橘」嗎?這個給人溫暖、活力的美麗珊瑚色,象徵著希望與關心,也因為「Living Coral」這個名字而引發許多海洋保育的議題,如果汙染行為不停歇,不久的將來世界上的珊瑚就會死光光,而Pantone也相當致力於將保育理念注入色彩,近期更推出了全新3種珊瑚色來喚醒大眾珍愛海洋的心。

Pantone與Adobe Stock聯手The Ocean Agency推出了「Glowing Glowing Gone」計畫,首先曝光了3種珊瑚色,分別是Glowing Blue、Glowing Purple與Glowing Yellow,特別的是它們全都是「Glowing」螢光色,看起來是非常驚豔的美,不禁令人感嘆大自然的奧妙,但美麗的背後蘊藏悲傷的故事,其實這是珊瑚所發出的「死亡訊號」。

原來,珊瑚礁在瀕臨死亡之前,會拚了命的綻放最後的光芒,所以才會呈現如此奪目的螢光色,然後逐漸失去光澤,變成白化珊瑚。珊瑚如此奮力的對抗地球暖化、汙染,我們還能置身事外嗎?Pantone希望藉由這組美麗動人的照片,來喚起大眾的關注,海洋保育人人有責。

在「Glowing Glowing Gone」計畫中也加入了許多標語,希望大家不要再忽視問題的重要性,「We can't let this glow on」我們甚至不能讓這片螢光有被點亮的機會,因為對珊瑚來說,一旦被點亮了就等於是宣告死亡。

除了這3種螢光珊瑚色蘊藏了珊瑚的死亡訊號,在之前活珊瑚橘色剛推出時,創作團隊The Raccons也跟著預測了2043年的代表色「死珊瑚」,而在這些美麗的色彩背後,都有著一致的目標,呼籲大眾正視環保。

