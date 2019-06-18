先穿帆布鞋再套跑鞋？Nike X Converse混血聯名　黑白雙層配才是王道

編輯／Duke

對於擁有眾多球鞋的朋友來說，每天出門要穿哪一雙總是難以決定，最近，就有一家名為「WWWESH STUDIO」的設計團體，將經典的Converse Chuck 70融合Nike Air Max Tn鞋款，企圖打造一雙多層次手法的球鞋，同時，帶給喜歡這2雙鞋的朋友方便。

▲Converse Chuck 70融合Nike Air Max Tn鞋款。（圖／翻攝自IG@wwwesh.studio）

這雙由「WWWESH STUDIO」創作的鞋款，利用Nike Air Max Tn為主體的外觀，而Converse Chuck 70則是將鞋底拆除，並保留大部分的鞋身，然後融入Nike Air Max Tn裡，其中，「WWWESH STUDIO」也在Converse Chuck 70的鞋身上，加入了許多小細節，包括「WWW」的Logo以及字體等元素，而主體的外觀則無較大的改動。

請繼續往下閱讀...

▲搭配時，也可以利用雙層厚襪呼應鞋款主題。（圖／翻攝自IG@heightened_sense）

▲連鞋帶也是採用雙層設計。（圖／翻攝自IG@heightened_sense）

目前「WWWESH STUDIO」也已經公佈販售資訊，而該鞋款將於6／18到6／23在巴黎的「WWWESH STUDIO」展覽中開賣，不過，價錢方面尚未公開，感興趣的朋友，可以多多留意相關消息哦！

其實最近Nike推出的鞋款中，也有推出多層次手法打造的球鞋，而該鞋款正是Sacai X Nike LD Waffle，其中，最大的亮點為雙層的鞋舌、Swoosh Logo以及鞋底，目前已經推出了2款配色，據悉第2波配色將於10／19迎來上架，各位朋友可以先準備存錢囉！

▲首波發售的2款Sacai X Nike LD Waffle。（圖／翻攝自Nike）

▲第二波發售將以黑、灰色為主調。（圖／翻攝自Nike）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App