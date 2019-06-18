李聖經就塗這支！蘭芝推出6階漸層唇膏，7／1手刀開搶

▲一支抵多支，超狂的6色漸層只有蘭芝做得到！（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

韓系美妝無極限！雙色唇膏始祖LANEIGE即將在夏日推出最強唇膏，一支唇膏擁有6階漸層色階，一抹超完美，塗唇膏哪需要什麼技巧，它都幫你設計好了啊！更狂的是這次一口氣推出20色，算一算也就是120色階，真心佩服！

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在 Instagram 查看這則貼文 라네즈 l Luminous Beauty（@laneige_kr）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 16 日 下午 7:55 張貼

7／1即將推出的超完美六色BOBO唇膏，BOBO韓文就是親親的意思，蘭芝首創漸層疊色科技，將單一色彩延伸轉化為6階漸層立體色，讓雙唇塗起來更豐厚立體。不用任何技巧，只要一筆就能打造自然霧化的漸層效果。

你以為6階立體色就夠有話題，這樣還不夠，品牌一口氣推出20色讓你選擇。其中14色為絲絨柔光，有著絲絨水感專利包膜所水技術，能讓雙唇長時間保持水潤舒適，更添加水晶臘持色分子，讓唇膏不只一抹顯色，還有很棒的持久度。

另外的6色則是為霧光偏好者所設計的霧感質地，雖然是霧光但是畫上去完全不顯唇紋，且擁有百分百的唇色顏料，透過顏料精研機的色料粉末，一抹就超顯色。

▲超完美六色BOBO唇膏，20色，900元。（由上到下分別是#17珊瑚糖片、#14左岸奶茶、#夏日蜜桃）

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