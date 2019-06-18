WSJ：擔憂川習會落空　對台軍售20億美元「川普政府爆拉鋸戰」

▲圖為發射干擾彈的美軍AC-130空中砲艇。（圖／取自美國國防部網站）



記者丁維瑀／綜合外電報導

《華爾街日報》（WSJ）報導，根據3名白宮官員說法，隨著美國打算出售價值20億美元的武器給台灣，川普政府的內部人員也因此產生分歧，擔心此舉可能使得川普與中國國家主席習近平在G20峰會期間見不到面；不過，也有人相信對台軍售是必要行為，可以加強美國在亞洲地區的國安利益。

G20峰會6月在日本舉行，報導引述3名白宮官員說法指出，有川普政府的內部人員擔心，習近平可能會以軍售案為理由，拒絕與川普會面，使得「川習會」落空；這將影響到美中貿易談判。其中一名官員表示，談判只有50％的機率，川普對中國進口商品徵稅又讓美中關係緊張，若再加上對台軍售案，可能會讓情況更險峻。

不過，也有人抱持相反看法，包括美國國家安全顧問波頓（John Bolton），據悉他認為軍售是必要行為，能夠加強華府與台灣的關係，藉此抗衡中國。事實上，對台軍售可以促進美國的經濟，卻也可能影響美中談判。

川普上任後，「一中政策」似乎處於搖晃邊緣，就在2016年美國總統大選幾周後，他與我國總統蔡英文通話，這是過往總統都沒做過的事情。他還想與中國建立更公平的貿易協議，最後則祭出報復性關稅手段。

川普政府部分外交政策鷹派官員認為，與台灣建立更緊密的關係，對於美國在亞洲地區的國家安全利益至關重要。去年3月，《台灣旅行法》經過川普簽署後生效，旨在促進美台間的高層交流；對此，北京感到震怒。

美國國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）去年3月訪問台灣。知情人士透露，川普曾詢問助手「這個人是誰」，他要求，在他與中國試圖達成協議時，不要派美國外交官前往台灣。

多名現任與前任政府官員表示，儘管川普提出反對意見，美國與台灣的關係仍在成長。官員們向川普解釋，為何有關台灣的戰略如此重要，可以藉此制衡中國擴大影響力，當然，這得花費一點時間，但現在川普看到了台灣能夠用來談判的價值；而許多共和黨人相信，支持台灣萌芽的民主，屬於政策優先事項。

《彭博》先前引述匿名消息來源表示，川普幕僚鼓勵台灣提出申請採購F-16戰機；台灣在3月提交。有關官員表示，這筆交易雖對美國經濟有利，卻也可能嚴重打擊美中關係，因為F-16戰機能影響到中國。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）說，中國越來越擔心美國政府，不再採取與台灣維持非官方關係的想法，甚至可能放棄「一個中國」政策。她補充，想要接觸到川普，最好的方法就是直接去行動。