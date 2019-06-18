25公分長刀插入臉部　「刀鋒頂頸動脈」15歲少年幸運逃死

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美國堪薩斯州一名15歲少年上周晚間和朋友玩耍時，不小心被一把長25公分的刀插入臉部，送醫檢查發現，刀子嵌入他的頭骨，且正好插在腦下方，刀鋒則壓擠著供血至腦部的頸動脈，恐怖景象讓醫生一度斷言他恐怖無法活命。

母親羅素(Jimmy Russell)表示，兒子格雷格(Eli Gregg)13日晚上在他們位於堪薩斯城以南約144公里的雷德菲爾德(Redfield)家附近玩耍，突然聽到對方的尖叫聲，查看發現竟然有一把長刀插在對方的眼睛下方，嚇得她趕緊報案求救，「這看起來非常嚇人，真的是太可怕了」。

從格雷格的X光片可看到，一把刀緊緊插入他的臉中，而且就在腦下方，刀鋒還壓著頸動脈，主治醫生埃伯索爾(Koji Ebersole)表示，「只要再稍有施壓就有可能讓他喪命，我不認為他有可能倖存下來。」

埃伯索爾與專業外科團隊制定縝密計畫後，於14日早上進行摘除手術，並且準備好面對可能會造成腦內嚴重出血的最糟情況，幸好手術最後十分順利，格雷格的頸動脈毫髮無傷，手術後24小時已能恢復正常說話。羅素欣慰表示，「他說他以後會遠離尖銳物體，不難理解為什麼，他的康復簡直是一個奇蹟，真的是太棒了。」

▼刀尖頂著頸動脈的危險景象，連醫生都一度斷言少年恐怕無法活命。（圖／示意圖／達志影像）