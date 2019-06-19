「小籠包夜燈」萌炸！外型超軟Q　輕拍還能換燈的顏色

編輯／Ping 圖／翻攝自smoko Inc.、IG@smokonow

台灣除了風景好、人情味濃，最重要的是美食多！有不少外國人來台灣最主要的目的就是一嚐當地特色小吃，像是小籠包就是不少外國人的心頭好。而近期美國品牌「smoko Inc.」居然將這樣美食做成了造型夜燈，超可愛的外型，讓許多國外網友搶著買～

在 Instagram 查看這則貼文 Smoko Inc.（@smokonow）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 17 日 下午 5:37 張貼

美國品牌「smoko Inc.」此次以台灣美食為特色，推出超可愛的「小籠包夜燈」，不僅外型超萌，柔軟的觸感，捏起來超級療癒，不管是要放在書桌上陪你一起唸書，還是要放在床頭守護你的美夢都很合適，除此之外，這款夜燈還有一小時自動關閉機制，就算睡著忘記關，也不怕浪費電。

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▲小籠包夜燈 官網售價為16 美元（約NT$503）。（圖／翻攝自「smoko Inc.」）

另外，「smoko Inc.」還有推出「巨大版」的小籠包夜燈，外型同樣超軟Ｑ讓人愛不釋手。不過與上一款小籠包夜燈不同的是，這款巨大版裡面有內建7種不同顏色的LED燈，讓你可以在不同的氣氛下更換不同的顏色，而且只需要輕拍一下就可以喔。

在 Instagram 查看這則貼文 Smoko Inc.（@smokonow）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 5 日 下午 3:25 張貼

▲巨大小籠包夜燈 官網售價為32 美元（約NT$1,007）。（圖／翻攝自「smoko Inc.」）

目前這兩款夜燈都已經開放預購中，不過小籠包款是六月中發貨，而巨大版小籠包款則是七月開始發貨，喜歡的朋友們可以到官方網站留意購買資訊，或是請朋友幫你帶一顆超萌的小籠包回家喔～

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