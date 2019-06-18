女友生日特製「般若心經蛋糕」！　網笑噴：吃完就被超渡了

▲日本大阪某蛋糕店受託製作送給女友的「心經蛋糕」，讓網友爆笑紛紛回問「還活著嗎」。（圖／翻攝自推特／@ Sweets_info）



國際中心／綜合報導

日本大阪一間蛋糕店14日分享一款蛋糕，讓網友們傻眼後紛紛爆笑，原來店長的朋友想為自己女友慶生，特別委託店長花2小時製作一款「般若波羅蜜多心經蛋糕」。整個蛋糕上一筆一畫用巧克力寫下整篇經文，密密麻麻地讓蛋糕看起來像是被「封印」一般，看起來充滿怨念的模樣讓網友大驚直呼「是想超渡女友嗎？」

日本菓子工房シュクルリ14日在推特發文，「今天訂製的生日蛋糕，專為朋友女友打造，紅色海綿蛋糕包覆白色奶油，我還用巧克力寫了整篇般若心經」，還貼出蛋糕本體的3張照片，立刻引發網友討論，短短4天已有7.8人按讚，3.2萬人轉推，還有211則留言。店長甚至後續還不服輸地拍了蛋糕的旋轉影片。

看照片便可發現，花費整整2小時做出的蛋糕上，心經「寫好寫滿」，不只正面，連側面也滿滿都是，完全像充滿怨念而被「封印」的模樣，一切開則是艷紅內裡，配上外層心經充滿詭異感。

網友看了都不認為收到的人會喜歡，還紛紛留言，「吃完立地成佛」、「施主還活著嗎」、「這個吃完感覺都被超渡了」、「這是要插蠟燭好還是插香好？」、「還是他就想超渡女友？」