埃及前總統穆西出庭猝死！遭囚6年不得服藥會客　當局被指謀殺

▲ 穆西6年前遭關押。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

埃及近代史上首位民選總統穆西（Mohamed Mursi）2013年遭軍方推翻後便被關押監獄至今，17日在法庭上昏厥猝死。穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）旗下的自由與正義黨（Freedom and Justice）指控，是埃及當局造成穆西逐步死亡，宣稱這是「十足的謀殺」。

穆西享壽67歲，生前為穆斯林兄弟會領導人，2012年成為埃及首位透過民主選舉產生的總統，也是史上首位代表伊斯蘭勢力、沒有軍方背景的總統，沒想到隔年埃及民眾大規模抗議他的主政，後遭軍方推翻。他被控為伊朗、卡達及加薩走廊哈瑪斯等好戰團體蒐集情報及策劃恐怖行動，從此被關押受審。

埃及國營電視台報導，穆西17日現身法庭，出庭不久便突然倒地。一名司法消息人士指出，他在法官面前陳述約20分鐘後突然變得很有活力，沒想到下一秒就昏迷，被緊急送往醫院後不治。

穆西遭囚6年以來，外界只能在他出庭時透過玻璃看見他的身影，無從得知他的身體狀況。自由與正義黨在網站上聲明指出，埃及當局單獨監禁穆西，拒絕提供藥物，「只給他令人作嘔的食物，不尊重他的基本人權。」

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▲ 外界只能透過厚厚的玻璃看到穆西的身影。（圖／路透社）

據土耳其《每日晨報》（Daily Sabah），穆斯林兄弟會重要成員蘇丹（Mohammed Sudan）也指控，穆西的死亡是「預先策劃的謀殺」。他說明，穆西出庭時被關進金屬網圍起的玻璃隔間，無法從外頭聽到他的發言，沒有人知道他的健康狀況如何，「他已有數月或將近一年無法會客，之前也曾訴苦說沒有拿到藥品。」

人權觀察組織（Human Rights Watch）中東暨北非主管惠特遜（Sarah Leah Whitson）更在推特上發文指責，埃及政府未提供充分的醫療照護，更別提家屬探視的機會，「穆西的死亡雖然可怕，但完全在意料之中。」

穆西短暫在位期間，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）是他堅定的盟友。土耳其國家通訊社《安納杜魯新聞社》報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）向穆西家屬及埃及人民致哀，對穆西加以讚揚並稱他為「烈士」。

艾爾段還指控，埃及現任總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）將選舉產生的總統推翻、處決50名埃及人民，完全無視民主，「歷史絕不會忘記那些暴君。他們將穆西關押，並揚言將他處決，導致他死亡。」