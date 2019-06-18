習近平將訪北韓！美強調「目標FFVD」　提醒北京勿忘經濟制裁

▲ 中國國家主席習近平及美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

中共中央對外聯絡部17日宣布，中國國家主席習近平應北韓領導人金正恩邀請，20至21日將出訪北韓。美國白宮對此表示，「我們的目標就和此前金委員長所同意的一樣，即達成最終、充分驗證的無核化（FFVD）。」

白宮於美東時間17日書面回應南韓《韓聯社》表示，「全世界都將焦點放在金委員長無核化的承諾」。分析指出，白宮強調「FFVD是我們的目標」，是希望習近平在拉近與平壤當局的關係之際，仍應持續以最強力的經濟制裁對北韓施壓。

此外，白宮此舉也是為提醒金正恩，他已經承諾無核化，希望在美國及北韓關係陷入僵局之際，以習近平出訪做為破冰的開端，並提出無核化以催促平壤當局。

相較白宮，美國國務院對此的回應要明確許多。針對相同的南韓《韓聯社》書面提問，國務院回應，「美國與我們的夥伴、同盟國及中國等其他聯合國安全理事會常任理事國都全力傾注於FFVD這個共同目標。美國和國際社會對於FFVD會伴隨著什麼、邁向此一目標的進程有所共識。」

《韓聯社》指出，國務院此言是為提醒，中國也是安理會常任理事國之一，因此有義務遵守對北韓制裁。此外，國務院強調與國際社會擁有對FFVD的共識，顯示出美國政府有意警告，北京當局不該因為與平壤關係密切，便日漸脫離國際社會共同對北韓施壓的行列。