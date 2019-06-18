238人墜海前就缺氧而死！　馬航MH370機長傳故意飛到4萬英呎後自殺

▲ 馬航MH370客機至今仍未尋獲。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

馬來西亞航空MH370班機2014年離奇失蹤，謎團經5年仍未解開，但英國《每日郵報》援引最新專家調查報告指出，當時機長故意飛到4萬英呎（約約12公里）高空，以使機艙內部迅速減壓，讓機上乘客在飛機墜海前就缺氧死亡。

根據此事件獨立專家組（Independent Group）成員，MH370機長沙阿（Zaharie Ahmad Shah）是一名孤獨男子，蓄意殺害這架班機上共238名乘客及機組人員。沙阿手動駕駛這架波音777飛機，使其偏離軌道，飛到印度洋上空後可能是等待燃料耗盡，也可能故意機頭向下俯衝入水，速度之快使其撞擊水面時完全解體。

航空專家蘭格韋什（William Langewiesche）的新報告詳細說明沙阿使飛機爬升至4萬英呎高空的理論，刊登於美國雜誌《大西洋》（The Atlantic）。

目前可自飛行及雷達數據確定的是，MH370在3月9日淩晨1時左右還正常沿著預定航線，自吉隆坡飛往北京。沙阿在1時1分以無線電表示，飛機正在3.5萬英呎高度穩定飛行，並在1時8分飛出馬來西亞領空時重覆此信號。

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▲ 大馬政府2018年7月公布最終調查報告，依舊找不到MH370失聯的原因。（圖／達志影像／美聯社）

當飛機在凌晨1時19分接近越南空中交通管轄區的一個航點時，吉隆坡中心管制員以無線電向機長道了聲「晚安」。沙阿以無線電回覆「晚安」後，MH370就此失聯。

不久後的雷達數據顯示，MH370向西南方向急轉彎。在自動駕駛模式下，飛機不可能出現如此劇烈的轉彎，只可能是手動駕駛造成。接著，飛機就從雷達上消失。

蘭格韋什認為，最有可能的推論是，沙阿在這段時間內殺死副機長或使他失去駕駛能力，掌握飛機的主導權後使機艙減壓，將機上所有人都殺死。獨立專家組成員、電氣工程師艾克斯納（Mike Exner）研究雷達數據後指出，沙阿不僅減壓，還爬升至4萬英呎高空，以加速減壓過程。

蘭格韋什補充，欲使機艙在未來幾個小時內繼續穩定飛行、讓可能出現騷動的乘客保持秩序，蓄意降壓是效果最顯著方法，也可能是唯一的方法。除非氧氣罩突然掉下或機組人員使用類似的攜帶式設備，可能完全不會有人察覺機艙被減壓。

▲ 罹難者家屬還在等待真相。（圖／路透社）

蘭格韋什說明，氧氣罩在4萬英呎高空完全無用武之地。飛機必須緊急下降至13000英呎以下，氧氣罩才能發揮作用，且只能維持15分鐘。機艙內乘客會在幾分鐘內喪失行為能力、失去知覺，並在未出現任何窒息或喘氣的情況下慢慢死去。

待機艙內乘客死亡後，沙阿可能使駕駛艙減壓以自殺，使飛機在空中飛行至燃料耗盡墜毀；也可能是以機鼻向下俯衝入海，完成這場精心策劃的自殺行動。

沙阿一名同樣身為機師的好友匿名向《大西洋》透露，他很可能是將當時正進行最後一次飛行訓練的副機長哈米德（Fariq Hamid）騙離駕駛艙，「沙阿是考官。他只要說一聲『去機艙裡檢查一下』，哈米德就會出去了。」

這番推論最大的漏洞在於，專家及沙阿的友人都無法找到他精心策劃此案、謀殺數百人和他自己的確切動機。認識沙阿的人指出，他混亂的感情生活和脆弱的心理狀態可能是其中幾項原因。

沙阿的一名友人表示，「沙阿的婚姻很失敗，也睡過一些空服員。但那又怎麼樣？我們都做過，你可是載著這些漂亮女孩飛遍世界各地呢。但他的妻子知道這件事。」他補充，沙阿情緒狀況不穩也能是導致這場悲劇的因素。