美軍再秀新的「彩色照片證據」！指控伊朗在阿曼灣攻擊2艘油輪

▲美軍發布照片指控，伊朗革命衛隊海軍在阿曼灣攻擊油輪，並在事後移除吸附雷。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國國防部繼上周五公布影片證據之後，17日再度發布多張照片，指控伊朗主使13日的阿曼灣油輪攻擊事件，並且移除日本海運公司國華產業「Kokuka Courageous」號船上的吸附雷。而隨著美國和伊朗之間的情勢持續緊張，五角大廈也在17日宣布，將會向中東增加1000名美軍。

本月13日，中東地區阿曼灣發生油輪襲擊事件，中油供應商承租的挪威籍油輪Front Altair以及巴拿馬籍油輪Kokuka Courageous遭到攻擊，Front Altair原先預計要在30日抵達台灣高雄港。事後，美國譴責伊朗要為此次攻擊負責。

美國中央司令部在上週五發布了一段影片做為證據，指控伊朗革命衛隊的船隻在事發後靠近Kokuka Courageous號，接著移走船上的吸附雷。英國政府同樣譴責伊朗要為攻擊負責，但德國外交部長表示，該影片不足以作為伊朗發動攻擊的證據。

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▲美軍照片指出，伊朗革命衛隊搭船靠近失事油輪。（圖／達志影像／美聯社）

美國國務卿蓬佩奧在周日上節目受訪時表示，會展示有更多證據，中央司令部也在17日發布了一系列新的彩色照片，一名國防部官員表示，直升機MH-60R與驅逐艦斑布里奇號（USS Bainbridge）一起抵達了Kokuka Courageous號所在的位置，這些影像是由直升機所拍攝的。

根據官員表示，船上的人穿著伊朗革命衛隊的制服，並且攜有武器，另外也有特寫照指出，他們利用了附有磁鐵的環來取得礦井，以及船上剩餘的殘留複合物。另一張照片顯示，Kokuka Courageous號的船身被炸出了一個大洞。

另外，一名美國海軍爆裂物處理官員表示，爆炸攻擊的特性比較符合吸附雷的特徵，不像是魚雷，因為魚雷是從水面下攻擊，而Kokuka Courageous的破洞是在吃水線上方，另一名海軍官員推斷，攻擊者目的並非要讓油輪沉沒。

▼Kokuka Courageous號的船身被炸出了一個大洞。（圖／路透）