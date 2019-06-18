習近平G20前訪北韓！　外媒：助川普重啟對話「增貿易談判籌碼」

▲ 習近平及金正恩將於北韓會面。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美中貿易談判陷入膠著，中共中央對外聯絡部17日突然宣布，中國國家主席習近平20至21日將應北韓領導人金正恩邀約出訪，震驚全球。分析指出，習近平月底將出席日本大阪20國集團（G20）峰會，目前尚未確定是否與美國總統川普（Donald Trump）會談，但選在G20前出訪可能是為利用北韓，增加與華府談判的籌碼。

《紐約時報》報導，金正恩2018年四度出訪中國，而習近平至今不曾回訪。過去數十年來，兩國關係錯綜複雜，習近平此次卻突然決定回訪，將成為14年來首位訪問北韓的中國領導人，令外界相當吃驚。

有中方觀察家認為，川普與金正恩2月底的越南峰會宣告破局，無核化談判陷入僵局，而習近平或有望促進美國及北韓對話重啟。中國人民大學北韓問題專家成曉河指出，習近平可能介入談判，並在大阪峰會將恢復核談判的計畫做為一份「大禮」送給川普。

《華爾街日報》則援引區域安全專家說法報導，習近平選在G20前夕與金正恩會晤，可能是為展現其對平壤當局的影響力、可以在催促北韓棄核問題上發揮作用。

北京清華—卡內基全球政策中心研究員趙通指出，習近平此行可提醒華府，北京當局在北韓核議題上相當有用，尤其是在美國與北韓對話停滯的狀況下，「如果美國在貿易談判中公平對待中國，北京就可以幫忙解決北韓核問題。」

但華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）資深研究員李維亞（Evans J.R. Revere）表示，習近平突然到訪北韓不見得足以改善兩國間的脆弱關係。因平壤與華府原就有直接溝通管道，若北韓想重啟對話，根本不需中國傳話。