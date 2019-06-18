印度魔術師「捆綁6枷鎖」跳恆河　水中逃脫失敗…成浮屍漂流！

▲魔術師拉希里沉入恆河表演逃脫術後失敗死亡。（圖／翻攝自eisamay.indiatimes.com）

國際中心／綜合報導

印度一名魔術師拉希里（Chanchal Lahiri）以逃脫術聞名，但16日卻驚傳在身上打綁枷鎖之後沉入恆河，活生生下去再也沒有起來過，當下家人與圍觀民眾立刻報警，經過2日的打撈搜救，終於找到拉希里但已成為冰冷遺體。

根據英國《每日郵報》報導，魔術師拉希里於恆河表演經典魔術秀「水中脫逃術」想要重現知名魔術師胡迪尼的片段。拉里身上把上6副鎖鏈後，直接從船上跳入河中，原本應該是要成功逃脫並且浮上水面，但是眾人等待下，拉希里並沒有出現得到原有的掌聲。

圍觀民眾驚覺情況不對，立刻通報警方。警方和潛水隊在拉希里的表演區域搜索，但仍不見他的蹤影。在表演前，拉希里曾表示「如果成功了就是魔術，失敗了就是悲劇，希望可以得到觀眾對魔術的興趣」還因此特別選了水中逃脫術吸引眾人目光。

直到17日，當地民眾看到疑似拉希里的遺體在恆河中載浮載沉，於是通報警方前往打撈，遺體帶上岸後依據服裝，大致上確認為拉希里。消息傳出後讓不少粉絲相當惋惜，畢竟20年前拉希里曾將自己關在玻璃箱同樣沉入恆河，但是成功逃脫，如今卻傳出悲劇。