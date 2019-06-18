梅伊霸氣提「自由＆人權」　傳將與胡春華直接討論「香港反送中」

▲傳梅伊將與中國副總理胡春華討論想香港事宜。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

香港反送中遊行引發國際關注，連續兩周末累積超過300萬人上街，不僅港人爭取自由，曾經治理香港的英國如今也出聲。英國前首相梅伊（Theresa May）日前表態密切關心反送中後，傳出將與正在倫敦訪問的中國副總理胡春華討論此事。

根據《CNA》報導，港政府因修訂《逃犯條例》（送中條例）引發香港民眾對於該條法令不滿，紛紛在社群網站上表態，並連續兩周舉辦大規模抗議活動。梅伊發言人日前就指出，香港所發生的抗議活動，就是民眾「反對」的象徵，呼籲政府應予以重視，「香港的引渡安排，須符合《中英聯合聲明》的規定權利與自由」。

梅伊本人於本月12日就提到，關於香港人的人權與自由至關重要，而現在傳出中國副總理胡春華正在倫敦訪問，兩人可能將面對面直接討論香港方面的問題。

梅伊的發言人對於香港政府暫緩送中條例，也回應：「我們很高興香港政府已經注意到這件事情的重要性。」1984年中英兩國共同發表的《中英聯合聲明》，中國承諾香港現行社會、經濟制度和生活方式50年不變，在「一國兩制」下享有不同於中國的自由與司法獨立。

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▲香港反送中活動引發國際關注。（圖／達志影像／美聯社）