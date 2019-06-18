住宅區藏3m巨蟒！4民防人員用力「拔」出蛇窩　驚見還有29條初生小蛇

▲這條蟒蛇恐怖的長，4名民防員努力很久才將牠從巢洞裡「拔」出來。（圖／翻攝自中國報）

國際中心／綜合報導

端午過後氣溫逐漸升高，蚊蟲蛇類也開始出沒。馬來西亞近日即有民眾在住宅區內發現蟒蛇蹤跡，嚇得向民防員通報，沒想到真的捕捉到一條3公尺的巨蟒，以及29顆已經孵化的蛇蛋。

據《中國報》報導，民防部隊14日下午4點左右接獲民眾通報，表示在住宅區斯里峇都急花園發現疑似蟒蛇的蹤跡。人員獲報趕往現場時，果然發現一隻長達3公尺的巨蟒，由於牠體型過於龐大，甚至出動4名民防部隊人員一起「拔河」，才把巨蟒「拔」出洞外。抓捕現場更是吸引許多民眾前來圍觀，紛紛拿起手機拍攝這起難得又恐怖的景象。

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▲蛇群遺留下來的蛇蛋殼和蛇皮。（圖／翻攝自中國報）

恐怖的是，民防人員還在洞穴內發現了29條剛出生的小蛇，每條平均都有30至40公分，洞內還有遺留下來的蛇蛋殼和脫下來的皮，讓人看得觸目驚心。事後這29條小蛇全部被民防部隊成員放進塑膠箱帶回處理。

▲民防部隊成員將小蛇裝箱帶回處理。（圖／翻攝自中國報）

網友看到這「一群」蛇，紛紛驚恐表示「太嚇人了吧，我看到可能會暈倒」、「這小蛇的密集程度，讓人雞皮疙瘩爬滿身」、「如果我遇到會瘋掉」、「如果爬到家裡就糟了」、「還好有即時發現」。還有人開玩笑的說，「29條小蛇…拿來泡藥酒嗎？」

事實上蛇並不會主動攻擊人類，相反地，牠們十分怕人。兩棲爬蟲類專家汪仁傑表示，如果遇到蛇，只要維持1公尺或是1個蛇身的距離，通常都不會受到攻擊。就算真的不幸被蛇咬到了，只要謹記4個步驟：不要緊張、認清蛇的樣子、傷口保持在心臟位置以下、盡快送醫，只要3小時內就醫都不會有大礙。

▲天氣轉熱蛇類活動頻率增加，北市動保處提醒，在郊外或山區行走記得「打草驚蛇」。（圖／北市動保處提供）