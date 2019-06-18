右側硬切被阻怒搶鑰匙　暴躁哥手勒駕駛「凌空拖行」400公尺

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美國喬治亞州（Georgia）18歲青年羅伯茲本月6日開車外出時，被36歲的駕駛格拉布斯從右側硬切，雙方爆發爭執，車鑰匙也因此被搶走，接著他走到車子旁邊想理論，卻被對方勒住脖子「凌空拖行」長達400公尺，幸好最後順利自行掙脫，並未受傷。

綜合美媒報導，羅伯茲（Shawn Roberts）當天下午4時許開車行經某公路，當時車流量有點大，前方的黑色轎車轉向左側車道，正要踩油門前進時，格拉布斯（Emmitt Grubbs）駕駛的轎車卻從右側硬切進來，嚇得他趕忙緊急煞車，沒想到這時候格拉布斯怒氣沖沖地開門下車，一臉不爽走到他的車子旁邊。

▲網友在推特分享相關新聞，大多數人都覺得格拉布斯的行為實在是太誇張了。（圖／翻攝自推特／@atlantainformer）

雙方發生一陣拉扯，格拉布斯搶走羅伯茲的車鑰匙，轉身就回到自己的車上準備離開。羅伯茲見狀連忙拿出車上的球棒追上去，兩人理論到一半，他就被格拉布斯隔窗用手臂勒住脖子，接著「凌空拖行」長達400公尺。

警方事後調查，格拉布斯當時的車子時速可能有64公里，一邊開還一邊大喊「我要殺了你」，羅伯茲靠雙腳快跑根本跟不上，最後乾脆縮起來才沒有受傷。至於鬧事的格拉布斯則被查出有多項前科，還有家暴紀錄，最後被依蓄意傷人等罪逮捕。

羅伯茲接受當地記者採訪時提到，如果時間倒轉，他會選擇留在車裡並打電話報警，「他開始拖行的時候，我抓住車身，因為我知道只要他一放開，我就會馬上掉下去。但是在那一刻，我的腎上腺素爆發，一想到他搶走我的財產，第一個想法就是要趕快搶回來。」