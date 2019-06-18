19歲兒錢包藏4保險套！母一看抓狂...拿菜刀直接「剁到爛」

國際中心／綜合報導

年輕人的思想越來越開放，但有些父母依舊還是「老古板」。菲律賓19歲男子佩雷斯（Perez）近日在Twitter分享一部影片，內容竟是母親拿菜刀「剁爛」他收藏在錢包裡的保險套。

據《中國報》報導，事件發生於本月9日，當天佩雷斯因為新學期到來，決定跟母親多要一些零用錢，沒想到母親卻親自跑去檢查他的錢包，看看他是否真的需要錢。未料，佩雷斯的母親在錢包裡意外地翻出「4個未開封的保險套」。

這個「驚喜」讓佩雷斯母親徹底抓狂，開始滔滔不絕地對佩雷斯展開2小時的訓話，不停警告佩雷斯「婚前絕對不能有性行為」，沒想到當訓話結束，母親竟然拿起保險套進廚房，接著放到小小的木頭砧板上，拿起菜刀「瘋狂剁爛」，直到4個保險套全都變成碎片為止。

▲▼母親抓狂「手起刀落」直到變成碎片。（圖／翻攝自twitter／@ kngperez）

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影片一曝光後，馬上引來大批網友討論，大家紛紛回應，「母親應該開心才對，因為你做的是安全性行為」、「所以那個砧板和菜刀後來還有再拿來切菜嗎...」、「這到底是迫不及待當奶奶還是不想當奶奶呀？」「意義在哪？你還是可以再去買啊XD」、「古板的媽媽！」對此，佩雷斯則認為，媽媽會這麼做，是因為完全無法接受自己的兒子已經脫離「baby boy」時期。

▲佩雷斯認為，媽媽無法接受自己的baby boy已經長大。（圖／翻攝自twitter／@ kngperez）