他弄丟護照「慘困機場18年」　寫下千字日記…精神出問題

▲納賽里在機場生活時，總會坐在紅色椅子上。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

近年來，難民議題始終是各國討論的焦點。出生伊朗的男子納賽里（Mehran Karimi Nasseri）本身也是難民，1988年時本以為可以從巴黎前往倫敦，卻遺失相關文件與護照，最後在機場住了18年，直到2006年因病住院，才終於結束不穩定的日子；他的故事也促成了知名電影《航站情緣》（The Terminal）的誕生。

納賽里1943年於伊朗城市馬斯吉德蘇萊曼（Masjed Soleyman）出生，他1973年前往英國讀書，期間參加一場反對伊朗沙王巴勒維（Shah Reza Pahlavi）的示威活動。他聲稱，反政府的自己1977年回到伊朗後被監禁，接著處於流亡狀態。

高調抗議政權的行為帶來諸多不便，納賽里尋求政治庇護，卻被歐洲各國拒絕長達4年；聯合國難民事務高級專員1981年才終於發放難民身分。由於獲得相關文件，他可以在歐洲國家申請成為公民，打算餘生要在英國定居，怎料卻陷入困境。

1988年，納賽里從巴黎前往倫敦，抵達希斯洛機場，他的美夢碎了，相關人員將他遣返回法國。他表示，包包裡原本裝著難民文件與護照，有人趁他搭乘火車時偷走。

納賽里起初遭法國警方逮捕，不過他可以合法進入機場，因此隨後獲釋，尷尬的是，他無法離開機場，沒有相關證件，也沒辦法回到伊朗，他便開始在法國巴黎戴高樂機場第一航廈生活，一住就是18年，從1988年8月到2006年7月都能看到他的身影。

滯留機場的光陰中，納賽里會把隨身行李放在身邊，他花費大量時間閱讀，研究經濟學，還寫下1000多頁篇幅的日記。他經常在美食廣場的麥當勞用餐，除了填飽肚子，他也懂得一些娛樂，那就是替自己捲菸。

納賽里似乎變得與機場密不可分，員工甚至會帶報紙與食物給他，他也盡力維持良好儀態，會固定清洗衣服。同時，他的情況引起國際社會的關注，來自各地的記者前來機場採訪；此外，還有美國民眾寫信鼓勵，夾帶100美元，「請讓他知道，我們期盼他有個安全、舒適與開心的未來。」

法國人權律師布爾蓋特（Christian Bourguet）後來成為納賽里的律師，過程中不斷面臨各種難題。直到2006年，納賽里健康狀況亮紅燈，住進醫院，據悉他在法國得到了自由，2008年來到巴黎郊區的一處庇護所，終於開展穩定的生活，還藉由出版的自傳賺進收益，不過，他疑似是在機場住太久，精神一度有些問題，說詞也反覆不定。