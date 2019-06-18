美經濟制裁太痛　伊朗嗆「10天內增加濃縮鈾產量」逼近核武等級

▲阿曼灣2艘油輪遇襲，引起美國、伊朗關係緊張。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

伊朗17日表示，打算10天內要增加濃縮鈾存量，且拒絕繼續履行2015年生效的《聯合全面行動計畫》（JCPOA，簡稱伊朗核協議）。同時，美國總統川普（Donald Trump）下令派駐1000名士兵前往中東地區，他還誓言伊朗不得發展核武。

《紐約時報》報導，中東阿曼灣海域兩艘油輪13日遇襲；美國聲稱伊朗要為此事負責，除了美國防部公開影片，17日再發布多張照片。伊朗則否決參與事件，而且17日表態可能提高濃縮鈾存量，幾天內會違反伊朗核協議的重要條款，除非歐洲國家願意幫助減輕美國祭出的經濟制裁；該協議原本旨在遏制伊朗發展核武能力。

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▲美軍發布照片指控，伊朗軍方在阿曼灣攻擊油輪。（圖／路透）



伊朗原子能組織表示，10天內會生產並儲存更多的低濃縮鈾，當成發電廠的燃料；該機構也可能很快提煉出高濃縮鈾，把濃度提高到20％，這是接近可以製造核武的水平。川普去年宣布退出伊朗核協議，此舉讓伊朗陷入困境，因為遵守協議不再有好處。

白宮認知到伊朗將要違反協議，便呼籲各國施加更多壓力；另一方面，歐洲官員則要求美伊克制情緒。美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）透過聲明表示，伊朗近期的攻擊行為威脅到美國在該地區的人員與利益。

事實上，川普退出協議之前，伊朗一直都有遵循規範，即使美國撤出後也有持續遵守，然而，美國的制裁已過度影響到伊朗經濟。德黑蘭警告，如果無法獲得歐洲國家的幫助，就無法待在協議中。

過去1年，川普政府對伊朗實施嚴厲的經濟制裁，阻止外部企業與伊朗做生意，也試圖削減伊朗的石油收益，切斷巨大的經濟命脈。儘管美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）聲稱人道援助不會受到影響，制裁還是重創了伊朗，甚至導致關鍵藥物短缺。

據了解，中國、俄羅斯都是《伊朗核協議》的簽署方，均反對川普對伊朗的政策。儘管美國實施制裁，北京仍表示打算繼續向伊朗購買石油。

至於德國、英國與法國則致力建立一個體制，讓歐洲企業可以跟伊朗展開某種程度的貿易行為。荷蘭外交部長布洛克（Stef Blok）17日表示，歐洲對於協議的支持度，要取決伊朗是否遵守協議，「只要伊朗履行這些標準，我們應堅持這項協議。」