「7-11弄垮7-11」東京加盟店收攤…長子也走了　妻怨：吃過期便當過一生

▲ 為了避免違約金的問題，店面負責人勉強開店維持營運，但最終選擇在3月31日結束營業。（示意圖／CFP，圖中店家並非本文所提及的店家）

國際中心／綜合報導

現今社會便利商店林立，為許多民眾帶來便利生活。但日本東京都中央區一間7-ELEVEn的負責人坦言，店面周邊200公尺內有4家7-ELEVEn及其他3家連鎖超商，業績營收在其他7-ELEVEn開幕後驟降，今年3月31日宣告結束營業，讓他直言「是7-11弄垮了7-11」。此後，一家人的生活受到波及，為了節省人事費，妻子、長子也來幫忙，三餐吃著過期便當，讓妻子抱怨「人生就在吃廢棄便當的生活中度過」。

根據日媒《朝日新聞》中文網刊出的系列報導，現年60歲的男性負責人2010年在一處商務大樓、公寓林立地點開設7-ELEVEn。儘管起初的業績相當亮眼，但情況在2013年出現變化，新的連鎖超商陸續出現，每天的營業額大幅下滑。此外，為了爭奪打工計時人員，他也不得不提高時薪。

眼前的情況讓店面營收轉虧，借款數目逐漸增加。為了控制人事費用，他讓妻子、正在念高中的長子一起來幫忙店務，生活轉而變成長時間出勤的日子，三餐就吃過期的便當。但這也讓愛妻有了不滿情緒，抱怨「人生就在吃廢棄便當的生活中度過」。

只不過，最令人難過沮喪的是，長子在2014年9月輕生，生前沒有留下遺書。這讓身為父親的他感到相當後悔，「覺得（孩子）應該是經濟因素放棄大學生活，協助店務也很忙，所以感到很痛苦吧。」

最終，60歲的負責人在收支情況未改善的情況下，選擇在今年3月31日結束營業。對此，7&i控股公司表示，雙方經過協商後，在沒有違約金的情況下解約，但營業額以及合約內容不便透露。

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