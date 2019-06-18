再指控伊朗攻擊油輪　川普政府宣布在中東「增兵1000人」

▲美軍發布照片指控，伊朗革命衛隊海軍在阿曼灣攻擊油輪，並偷走礦井。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國和伊朗之間的情勢持續緊張，五角大廈在17日宣布，將會向中東增加1000名美軍以及更多軍事資源因應。同時，美國也發布一系列新的證據照片，再次指控伊朗需為13日發生在阿曼灣的油輪攻擊事件負責，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則將前往中東軍事指揮中心視察。

代理國防部長沙納（Patrick Shanahan）在聲明中表示，「為回應美國中央司令部的增兵需求，並且與美國參謀長聯席會議及白白宮討論過後，我決定授權將近1000名的兵力，在中東地區進行空中、海上以及陸上基地的防禦」、「近期伊朗的攻擊證實了伊朗軍隊及其利益團體的敵意行為，已經對美國人員以及區域利益造成威脅」。

沙納提到，「今日的行動是為了確保我方軍人的安全和福利，這些人在該區域執行任務，並保護國家利益，我們會繼續嚴謹監控狀況，若有相關情報以及威脅的話，會再調整兵力層級」。他也補充提到，美國不會尋求與伊朗發生衝突。

ABC報導提到，增加大多是情報、監視以及偵察相關人員，還有部分部隊保護單位。

在增兵消息發布不久前，美國國防部也發布了一系列更詳細的照片，顯示在13日阿曼灣的襲擊事件中，一艘伊朗的船隻從其中一艘受攻擊的船上運走了礦井，但伊朗當局否認此事。遭襲擊油輪中的其中一艘「Front Altair」為中油供應商Ocean Energy所承租，原本預計30日抵達台灣高雄港。

美國國務卿蓬佩奧將於18日前往中東軍事行動的指揮中心，在此前一天，蓬佩奧才表示，川普政府正在對伊朗靠慮採取「軍事行動」。另外，伊朗政府也持在周一宣布，將會打破國際核協定所規定的鈾庫存限制。