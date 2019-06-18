快訊／多倫多暴龍冠軍遊行爆槍擊「連開4槍」！2人傷、2人被逮

▲多倫多暴龍冠軍遊行爆槍擊，路邊玻璃破碎。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

NBA多倫多暴龍隊日前拿下隊史上第一個總冠軍，當地時間17日下午於多倫多內森·菲利普斯廣場（Nathan Phillip's Square ）舉辦冠軍遊行時，現場發生槍擊，由於一同慶祝的球迷人數眾多，許多人驚慌逃竄，場面混亂。警方在堆特上表示，現場有2人受傷，還有2人已被逮捕，扣留了兩把武器，其他細節正在調查中。

遊行的路線原先就預定以市政府外的內森·菲利普斯廣場作為終點，估計有150萬的球迷一同聚集在此，但在下午3點45分左右發生槍擊，目擊民眾指出，大約聽到4聲槍響，許多人開始逃竄，警方協助民眾跨越原先圍在街道兩邊的柵欄，有目擊者指出，看到一個小孩意識不清被抱出。

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警方指出，受傷的兩人皆已送醫，據傳其中一人為30多歲的女性，另一人為多倫多市警察，腿部中槍，雖然傷勢嚴重，但無生命危險。目前已經逮捕了兩名嫌犯，附近的多個地鐵站原先就因為人潮過多而關閉，隨後遊行繼續進行。

許多球迷在網路上PO出民眾驚慌逃竄的畫面，人潮相當擁擠，許多在現場的球迷無法立即得知發生什麼事情。

多倫多暴龍隊先前在總冠軍戰擊敗勇士隊，為隊史第一個總冠軍，也是第一個拿到冠軍的非美國隊伍，原先預計出席這場活動的還包含多倫多市長托瑞（John Tory）、加拿大總理杜魯多（John Tory）以及饒舌歌手Drake。

▼參與遊行球迷非常多。（圖／達志影像／美聯社）