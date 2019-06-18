上任僅1年即遭推翻！埃及前總統穆西「法庭上昏厥猝死」　享壽67歲

▲埃及前總統穆西17日出庭時突然昏厥猝死。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

埃及前總統穆西（Mohamed Mursi）2013年遭軍方推翻後，被關押在監獄至今，但埃及國營電視台報導指出，穆西於當地時間17日現身法庭，但出庭不久後旋即昏厥倒地，斷氣身亡，享壽67歲，目前死因仍然不明。

穆西是埃及首位透過民主選舉而產生的總統，也是穆斯林兄弟會的重要人物：2012年的總統選舉中，穆西擊敗世俗派候選人、前總理艾哈邁德‧莎菲克，成為埃及歷史上首位代表伊斯蘭勢力、沒有軍方背景的總統。

但穆西上台執政僅短短1年，即因試圖修改憲法、自我擴權而遭到民眾大規模示威抗議，開羅、亞歷山卓等大城紛紛爆發嚴重衝突，期間總統府還一度被10萬人包圍，穆西政權隨後也遭軍方推翻，並遭控4大項罪狀，包括2011年爆發革命時逃獄、藐視埃及司法制度、煽動穆斯林兄弟會支持者攻擊反對派示威者、以及與外來武裝組織串連損害國家利益，因而遭關押在監獄至今，還一度遭法院判處死刑，但穆西律師提出上訴，最高法院最終撤銷死刑判決，下令重審。

埃及國營電視台報導指出，穆西17日出庭受審，但在中途休庭時突然昏厥猝死，享壽67歲；目前穆西的確切死因仍不明朗，但外界猜測，監獄生活環境條件相當差，可能與穆西的猝死有關。

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▲穆西上任後因擴權而引發爭議，爆發大規模抗爭衝突。（圖／達志影像／美聯社）