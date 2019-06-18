印度魔術師全身綁枷鎖沉恆河！「水中脫逃術」失敗...下落不明

▲印度魔術師拉希里試圖重現「水中脫逃術」，卻沒有成功，疑似溺斃。（圖／翻攝自Twitter）

國際中心／綜合報導

印度一名魔術師拉希里（Chanchal Lahiri）於16日在身上綁了枷鎖後沉入水中，試圖重現美國知名魔術師胡迪尼（Harry Houdini）的水中脫逃術，不過卻沒有如預期上岸，目前尚未發現他的屍體，不過許多人推測可能已經身亡。

根據《BBC》報導，魔術師拉希里16日在流經加爾各答的恆河表演魔術，他在身上扣了6副鎖並纏著鎖鍊，接著從船上跳入河中，預期應該重現知名魔術師胡迪尼的水中脫逃術，平安浮上水面。不過在一旁的觀眾等了許久，仍然不見拉希里的蹤影，疑似演出失敗溺斃。

印度警方和潛水隊搜索表演區域附近，不過目前為止仍然一無所獲。警方表示，現在僅能確定拉希里失蹤，在尚未找到遺體之前都不會宣布他死亡。

當地報社記者曾在表演前詢問拉希里冒著生命危險表演這項魔術的原因，拉希里表示，如果他成功就是魔術，失敗了就是悲劇，他希望可以讓觀眾重新對魔術感到興趣，因此選擇傳奇的「水中脫逃術」來做表演的項目。

報導指出，這並非拉希里第一次試圖表演「水中脫逃術」，他在20年就曾將自己關在一個玻璃箱內沉入同樣一條河中，當時拉希里成功逃脫，不過這次可能面臨失敗、喪失生命的結果。