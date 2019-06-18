「內建香氣」更迷人！夏季5款香氛沐浴乳，一用就愛上

▲用香氛沐浴乳營造療癒好心情。（圖／翻攝自IG/saekoofficial）

氣溫飆升，熱到快崩潰！，汗水混著香水更是不好聞，這時試試內建香氣吧！挑一款好聞的沐浴乳打底，洗去一整天疲憊，隔天身上淡淡的香味正是你勾人小心機。

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BOTANIST 植物性清新舒爽沐浴乳(西洋梨&綠葉)，400ml，390元。

內含西洋梨與綠葉香氣，聞起來療癒清爽，舒爽香氣讓人忍不住想靠近，細緻豐盈的泡沫帶給肌膚溫柔的潔淨感受，保濕成分給予夏季缺水及飽受豔陽曝曬的肌膚滋潤。

THE BODY SHOP 香蕉滋養沐浴乳，250ml，380元。

當香甜香蕉混和柔滑椰子是何種滋味？微甜的香氣正適合喜愛果香的你！無皂基配方，蘊含厄瓜多爾的天然香蕉萃取、甘油等潤澤美肌成分，泡沫細緻綿密，能溫和潔淨同時柔潤活絡全身肌膚，洗後肌膚柔嫩不乾澀。

CLARINS 芳香調和沐浴精，200ml，1,000元。

超適合夏季的迷迭香、薄荷與天竺葵香氣。鳶尾草和松萃取能潔淨及平滑肌理。洗完肌膚很舒服，也能有一定的滋潤感，價格雖然不算平民，但有許多人一用就成主顧，是品牌不用打廣告就默默賣的銷售王。

L'OCCITANE 果漾馬鞭草活力沐浴膠 ，250ml，880 元。

清爽質地遇水即轉化為細緻泡沫，能溫和清潔肌膚。蘊含馬鞭草精萃、薄荷、檸檬精華油、甜橙精華油與葡萄柚精華油，在心情煩悶時使你煥然一新。沐浴後，散發明亮果漾柑橘氣息，喚醒肌膚沁涼活力。

CHANEL N°5 L‘EAU清新晨露沐浴露，100ml，1,390元。

質地細緻清爽，香氣則是充滿層次，前調以檸檬、柳橙和橘子組成，接連襲來的則是玫瑰揉合茉莉的清新，再搭配一抹性感的依蘭依蘭，後調是香根草和雪松與迷人的麝香。

▲搭上同款身體乳，讓香味更加乘持久。

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