讓他對你死心踏地！6個男人最愛聽的誇獎法　先誇再貶很受用

編輯／Molly 圖／翻攝Pixabay

很多男生都不喜歡被束縛的感覺，越想綁住男人，他們的心就越是留不住，想抓住他們的心，除了先抓住他們的胃(也不一定要會啦～)，先來學學如何稱讚他們吧！男生很需要成就感，尤其是被在意的人讚美，更會讓他們感到滿足，「愛你的男人是被誇出來的」，因此只要能不吝嗇肯定他，讓他感受到被需要、被崇拜感，不用想方設法管他監視他，他自己都會捨不得離開你。

1.讚美他的獨特性

就算是一般人，每個人心裡多少都會想要與眾不同，認為自己跟別人不一樣，尤其若是在另一半眼裡，覺得他們有獨特之處，更會讓他們產生小小優越感和滿足感。因此，在誇獎男友或老公時，可以用「我發現你有一個別人沒有的優點…」帶到或是「我發現你…做得特別好，比別人都好…」，這樣不僅會讓男生特別開心，更會讓他感受到，你是少數懂得欣賞他的人。

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2.誇獎具體事件比起抽象的讚美，以具體事實來誇獎，會更容易讓人覺得你是真的肯定他。像是單純讚美「你好貼心」、「你辛苦了」，很容易讓人聽過就忘，最好可以將誇獎加上具體事件，還可再加上你的感受，比如：「你今天花了2個小時陪我工作、找資料，又給了我好多很棒的意見，真的好貼心也辛苦了，我好感動！」

3.提前式稱讚

這種誇獎有很好的引導作用，當你先誇獎他「在我心中，你就是……這樣好的一個人！」通常對方會不自覺向你所描述的樣子靠近，因為人都會有這種心理「不想讓在意的人對自己感到失望」。所以你可以說「我覺得你很善良，又很溫柔」「在我心裡，你是個脾氣修養很好的人」，基本上大部分人都會落入這種預先誇獎的小圈套。



4.加上肢體表示的誇獎

誇獎另一半時，搭配一些肢體動作，會讓讚美效果加倍，像是可以抱著對方來誇他，捧著他的臉來誇獎，或是在他耳邊輕聲地說，不只可以從聽覺、視覺和觸覺同時傳遞你的讚美之情，讓他更有感，同時還能增進親密感。



5.欣賞他的幽默感

男人在自己喜歡的女人面前，都會希望自己是幽默風趣的，即使再嚴肅再木訥的人，也希望能讓另一半開心，偶爾也會突然冒出幾個冷笑話。當他在分享覺得好笑的事或笑話時，你能開心哈哈笑或捧場的笑說「太好笑了～」讓他感覺到你懂他的幽默，他就會充滿成就感。

6.指正中要加入讚美

大部分男生都是愛面子的，雖然知道另一半有時候的嘮叨、責罵是為他們好，但有時就是拉不下臉或覺得你怎麼老是嫌他，因此讓他們聽不進去，反而生氣，其實只要在你想說的話前後加上幾句讚美就會有很好的效果。

你可以先誇獎再罵他，比如「你平常這麼聰明，做事又大器，怎麼碰到這個小事計較起來了」；或是貶他的語句加上誇獎，像是「你這樣邋遢亂穿好浪費你這麼帥氣的臉啊」！雖然他還是被罵了，但因為也被讚美了，不僅比較能聽進你的話，不高興的心情也會被淡化，甚至心裡還會暗自開心。

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