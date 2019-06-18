林志玲幸運星首飾洩少女心　林曉同珠寶抽象詮釋織女星

▲林志玲曾穿粉色亮片禮服，搭配TASAKI abstract star珍珠櫻花金珠寶亮相。（圖／翻攝林志玲工作室微博）

記者陳雅韻／台北報導

星星造型珠寶，是一年四季都好搭配的款式，也是深受女性喜愛的幸運符碼，剛成為人妻的林志玲就愛這幸運星，多次佩戴日本珠寶品牌TASAKI的星星珠寶出席活動，搭配圓潤珍珠與閃亮鑽石，裝飾性強烈也襯出志玲姊姊的少女心。

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▲林志玲戴的TASAKI abstract start珍珠櫻花金耳環（上）65,500元，戒指70,500元。

林志玲曾戴TASAKI by MHT my sweet star珍珠黃K金耳環，為22K金星星搭配垂墜式的小巧珍珠，屬於甜美設計；另一款她選戴的abstract star系列耳環與戒指，則以品牌獨家研發的櫻花金打造，開放式的星星輪廓內鑲珍珠，以時髦風格吸睛。

▲林志玲曾搭配TASAKI by MHT my sweet star 珍珠黃K金耳環57,100元。（圖／翻攝林志玲IG、品牌提供）

台灣珠寶設計師林曉同也以星星為主題創作，但採「一筆成型」流暢設計，勾勒抽象的星宿模樣，一款為金屬弧線戒圈的的織女星鑽戒，細看暗藏了愛心符號；另一款流星鑽戒則詮釋由夜空劃過天際的流星，運用美鑽排出無限大符號「∞」，同時推出戒環鑲嵌月光石、尾端點綴蛋面白翡的款式。

▲林曉同珠寶織女星鑽戒，1克拉約479,000元起。（圖／品牌提供）