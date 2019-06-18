彭于晏穿黑色「大理石紋西裝」　內斂秀出男人時尚質感

▲彭于晏出席上海電影節開幕紅毯，穿大理石紋西裝登場 。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

彭于晏今年（2019）1月升格法國精品BERLUTI代言人，日前出席上海國際電影節時搶先穿著2019秋冬男裝力挺，灰色的圖騰西裝，雖有網友認為是疑似被雨水淋濕，產生引人遐想的畫面，但實則為秋冬主打的「大理石紋」印花，低調兼具質感型格。

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▲雖有網友認為有被雨水淋濕的既視感，但其實這是大理石紋路。（圖／品牌提供）



彭于晏除了穿著內斂秀質感的大理石西裝外，腳上也是經典的Alessandro Edge綁帶皮鞋，在結構上更加有稜有角，是「鑽石切割」鞋面；該款更延續經典的Patina古法染色工藝之外，彰顯匠人傳統工藝。

▲彭于晏穿的是Alessandro Edge綁帶鞋，相似款雲彩藍售價NT$74,000元。（圖／品牌提供）



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巨星加持的大理石西裝，出自BERLUTI 2019秋冬系列，是新任創意總監Kris Van Assche的首作，以「自由感」為設計靈感，期許能為男士打造無設限的當代衣櫥，結合經典元素與實驗精神，帶有探險的意味。大理石紋是重點，以工作室的大理石桌為圖騰靈感，在服裝上營造沈穩低調的質感。

▲大理石紋是秋冬重點，除了有白色款外也有黑色款，更以此結合針織單品，打造大理石感毛衣。（圖／品牌提供）



▲大理石紋彩色真絲襯衫，售價NT$34,500元。（圖／品牌提供）



▲大理石紋尼龍斜背包，售價NT$67,000元。（圖／品牌提供）