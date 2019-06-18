VALENTINOＸUNDERCOVER造潮男　飛碟裝上身當「時空旅人」巧遇貝多芬

▲VALENTINO 2019秋冬男裝「時空旅人」圖騰超有趣。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

范倫鐵諾（VALENTINO）全台首間男裝店在微風南山開幕，目前店內陸續上架早秋與秋冬新品，2019秋冬系列與UNDERCOVER合作，讓全球潮粉為之心喜。

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▲VALENTINO 2019秋冬與UNDERCOVER合作推出聯名設計。（圖／品牌提供）



高級時裝屋與高街潮牌的結合，透過VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli的筆觸，打造男裝帥氣姿態，透過UNDERCOVER主理人高橋盾獨特的視野，用時空旅人的圖案，在服裝上演一齣奇幻大戲，以飛碟作為任意門，穿越各個時代與美國驚悚作家愛倫坡、音樂大師貝多芬相遇，件件有吸引人的魔力。

▲飛碟的圖案無所不在，大飛碟搶眼，小飛碟可愛，更有艾倫坡大頭配飛碟的圖案。（圖／品牌提供）



高橋盾也用經典驚悚電影《發條橘子》中貫穿全片的貝多芬第9號交響曲為靈感，創作一款貝多芬圖騰，搭配抖動的VALENTINO字體與貝多芬頭像，讓經典電影的恐怖氛圍躍然紙上，凸顯自己的圖騰功力。

▲貝多芬難得成為驚悚氛圍的主角。（圖／品牌提供）



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Pierpaolo Piccioli稱讚高橋盾「改寫街頭時尚的理念，讓具體實在的物質昇華至概念精品的層次。」並說高橋盾處理圖案的手法與互動效果，讓他作品有難以捉摸的魅力，當高橋盾的圖案遇見VALENTINO 2019秋冬以90年代的西服輪廓為靈感的設計，浪漫街頭時裝更顯率性。

▲當VALENTINO的西裝廓形遇見高橋盾的超現實圖案，火花激情四射。（圖／品牌提供）

