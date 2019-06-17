川普首談UFO目擊事件：我看過軍方「不明飛行體」簡報





▲川普表示，自己不太相信UFO的存在。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導



近年來，許多美軍飛行員的報告指出，聲稱目擊不明飛行物體(UFO)的事件越來越多。對此，美國總統川普（Donald Trump）15日表示，「自己不太相信UFO的存在」，但曾與軍方開了一次關於UFO的簡短會議，也看過飛行員對於目擊事件的報告。

川普日前接受《美國廣播公司》的節目專訪，他直言自己有看過、聽過飛行員對於UFO目擊事件的報告，也與軍方針對這些目擊案例開過簡短的會議。當主持人詢問是否相信有外星人的存在？川普則表示，「自己不太相信UFO的存在」。

主持人接著問，如果真的有外星生命存在，是否會被通知？川普回答，「我想我們偉大的飛行員會知道，如果真的看到和過去完全不同的東西，我會去看看」，如果有外星生命出現，他會第一個讓主持人知道。



美國海軍發言人格拉德舍爾（Joseph Gradisher）表示，近年來有許多未經授權或身份不明的飛行體，多次進入軍事警戒領域。他指出，出於安全的考量，軍方對這些報告都非常認真地看待，並對每一份報告都進行詳細調查。



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