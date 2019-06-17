HOT・Stuff／FILA「星紗老爹鞋」超夢幻　全台限量100雙

▲FILA「星紗鞋」超夢幻。

記者張妤瑄／台北報導

時尚圈鞋類指標媒體《Footwear News》每年皆會選出年度巨作，過去聲量大的鞋款如Yeezy Boost 350、FENTYＸPuma Creeper、Air Jordan 1等都曾得獎，最新年度巨作則是FILA Disruptor II鋸齒老爹鞋。除小白款是潮人必備外，最新推出的「星紗款」超夢幻，且全台限量100雙，超不怕撞鞋。

FILA的鋸齒老爹鞋近年是南韓大勢潮鞋，韓妞都在穿，還請到嫩妹演員金裕貞代言，該鞋款是老爹鞋的變形，有老爹鞋的厚重感，但加上圓圓鞋頭更加可愛，也因此從南韓紅到國外，如今還金獎加身，還成為年度風雲鞋款。

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▲FILA Disruptor II星紗鋸齒老爹鞋，台灣限量100雙。（圖／品牌提供）



「星紗鞋」是FILA展現「義式純正工藝」的代表作，名為FILA Disruptor II Made in Italy，水晶般閃耀的亮銀色鞋面超夢幻，盡情展現義式奢華風格；側邊仍有FILA老爹鋸齒鞋的彎刀標誌，鞋舌燙上Made in Italy則顯示精緻做工與發源地的紀念意義，三原色刺繡LOGO在銀色鞋帶顯示出身，真皮內裡的LOGO也用銀色星紗裝點，內外都閃耀。

▲FILA Disruptor II Made in Italy採用真皮內裡，質感精緻。（圖／品牌提供）



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近期「星紗鞋」也不只FILA這雙，時尚圈帥哥設計師JW ANDERSON與CONVERSE的聯名，推出新款「Glitter Gutter 2」系列，採用經典的70年代造型，鞋面拼接三色亮粉，鞋舌也寫上2017的草寫以紀念該系列2017首次合作的年份，閃耀的光澤加入亮橘色、螢光黃、蘋果綠鞋面更加青春。

▲JW AndersonＸCONVERSE「Glitter Gutter 2」系列。（圖／FRUITION提供）