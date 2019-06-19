夏天最怕油膩扁塌！「正確洗髮7步驟」還你蓬鬆柔順　第一步先梳頭



▲夏天也能維持秀髮乾爽蓬鬆是許多人的願望。 (圖／翻攝IG@lalalalism_m)

記者張毓容／台北報導

夏天就是讓人又愛又恨的季節，雖然陽光明媚，好適合度假、去海邊玩耍，但伴隨的炎熱高溫又會讓人面臨出油和汗水的困擾，尤其是頭髮，明明前一天才洗好頭，第二天不到下午髮絲就變得油膩又扁塌，一絲一絲地貼在額頭上。除了天生頭皮偏油性外，還有可能是因為你洗髮洗錯了！其實洗髮前後的許多細節就是關鍵，透過正確洗髮的7個步驟，就能幫助頭皮維持在健康、平衡狀態，不僅可以減少出油，還能讓髮絲更蓬鬆。

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▲洗髮前先梳頭，可梳掉表面髒污同時按摩頭皮。 (圖／達志示意圖／ingimage)

Step 1：洗髮前先梳髪

不論平時是否常在戶外走動，現在環境空氣中的懸浮粒子多，頭髮對外接觸的時間也長，除了汗水和出油，更累積了不少灰塵、髒污，而這些都是影響洗髮精起泡程度的關鍵。所以洗髮的第一步，就是先將頭髮好好地梳開，透過梳子把頭髮和頭皮表面的髒汙弄鬆並帶走。

不論長髮或短髮，因為髮尾比較容易打結，所以梳頭時，建議從髮尾開始，先將髮尾打結處梳順，再從髮根從頭梳到髮尾，把藏在頭皮及頭髮上的髒污梳下來。另外，為了不傷害到細緻的頭皮，建議使用刷頭間距較寬的梳子，還可順便按摩頭皮，促進頭皮循環，對皮膚或頭髮保養都有幫助。

Step 2：以溫水沖洗髒污

一開始洗頭時，先用溫冷水將梳髮後還有殘留的髒污沖乾淨，並稍微輕輕搓揉頭皮。切記水溫別太高，水溫過高會刺激頭皮，高溫還會使頭髮毛鱗片張開，髮絲水分流失更快。建議使用與體溫差不多的水溫，約攝氏36~40度，以頭皮不覺得燙為準。



▲洗髮時切勿將洗髮精直接往頭上倒，也要避免用指甲抓頭皮。 (圖／達志示意圖／ingimage)

Step 3：第一次洗頭皮，第二次洗頭髮

沖髮後，先在手掌將洗髮精搓揉至起泡，再從「髮中」開始搓揉，慢慢洗至頭皮。第一次洗髮主要為清洗頭皮，洗髮精停留時間別超過1分鐘，只需把髒污、灰塵、皮屑沖走即可。

第二次再洗頭髮，一樣將洗髮精搓揉至起泡再塗抹到頭髮上，且洗頭時千萬別用指甲抓頭皮，而是用指腹將起泡的洗髮精揉進頭髮中，用指腹輕按頭皮，避免傷害頭皮。建議雙手以鋸齒狀或畫圈的方式洗頭，這樣可達到按摩頭皮，促進血液循環的效果。



▲潤護髮品要避開塗抹到髮根。 (圖／翻攝IG@ christopherobinparis)

Step 4：潤護髮品要避開髮根

頭髮洗淨後的潤護產品，要留意別塗到髮根頭皮，塗抹時以輕柔按摩的手法均勻塗上，勿以搓揉的方式導致毛麟片互相摩擦而受損，塗抹後應等待3～5分鐘再沖洗。

Step 5：毛巾吸乾多餘水分

頭髮沖淨後，千萬不要因為想快速吸乾水份而用毛巾猛搓頭髮，濕髮狀態下毛鱗片是最脆弱的時候，過度搓髮會讓髮質變得更毛躁、沒有光澤。建議用毛巾包住頭髮，輕輕拍，先把多餘水分吸乾，後續的護髮、養護品也才會更容易被吸收。

Step 6：頭皮養護是關鍵

頭髮所有的養份都來自頭皮，頭皮健康了，頭髮自然就美麗了，而且頭皮老化的速度，是臉部的8-10倍，更是身體肌膚的12倍，因此頭皮保養非常重要！尤其，有良好的頭皮保養更是頭髮蓬鬆的關鍵，健康的頭皮油脂分泌平衡，髮絲健康有韌性，髮根也才能被支撐起來。



▲洗後不吹乾，容易引起頭皮問題。 (圖／達志示意圖／ingimage)

Step 7：別忽略吹頭髮

吹頭髮，其實也是頭皮髮絲保養中很重要的一環，尤其是高溫炎熱的夏天裡，洗髮後不吹頭，頭皮處於潮濕悶熱的環境中，容易滋生細菌，也容易分泌大量的油脂，當然就會讓頭髮沒多久就油膩、扁塌，還生出異味。

仔細吹髮也是讓髮質好轉並蓬鬆的因素之一。一開始濕髮狀態時，先用中熱風吹，一手拿著吹風機保持約15～20cm的距離吹，另一手左右撥弄頭髮將髮根吹乾；快乾時，轉為冷風順著表面頭髮梳整，讓頭髮更柔順有光澤，同時也能幫助頭皮降溫。



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