曬衣桿狂毆！4惡室友嫌她「動作慢」狂虐4個月活活打死　隔天爽去海邊玩

▲ 24歲女子遭室友活活虐死。（圖／取自pakutaso）

國際中心／綜合報導

南韓2018年發生一起驚悚的兇殺案，一群在網路上認識的女孩一起合租公寓，其中一名女子卻長期遭4名室友們以「不好好打掃」等瑣碎的小事虐待。室友經常長時間圍毆她，最終將她殺害並意圖棄屍，4人皆被判處重刑。

大邱高等法院刑事法庭13日宣布，涉嫌殺人及棄屍未遂的2名分別為24歲、21歲的女嫌被判20年有期徒刑，一名19歲女嫌被判10年徒刑，另一名18歲女嫌則被判長則10年、短則5年的有期徒刑，維持一審判決結果。

據法院說法，3名女子及一名女高中生2018年1月在網路上結識24歲的死者；其中一名女子與該女高中生是姊妹關係。5人都沒有固定的職業，去年4月起在慶尚北道龜尾市同住一間合租公寓。

合租的開始便是受害女子地獄生活的開始，4名女嫌經常以動作太慢、不好好洗澡、回話太小聲、不用心打掃等理由對她施暴，期間長達4個月。

見受害女子體格嬌小、無力反抗，4名女嫌的施暴的力道逐漸加強。警方調查指出，她們平均每2至3天就會對受害者施暴5至10分鐘，以鐵製曬衣桿、拳頭或雙腳攻擊她的頭部、胸部至全身超過10次，同時拍下她的裸體影片。

女子去年7月24日凌晨4時左右又遭到4名女嫌拳打腳踢，不幸失去意識倒下。曾在事發10天前造訪公寓的女子友人透露，「第一次去她們公寓的時候，她就已經全身都是瘀青、臉色發青，整個人變了很多，感覺再這樣被打下去，很快就會死了。」

據法院說法，4名女嫌見女子失去意識後，不僅沒有將她送醫，也沒有採取其他急救措施，反而再度伸腳對她施暴，隔天甚至一起去海邊玩。她們從海邊回到家後發現女子已經死亡，便開始計畫棄屍。

事發3天後，4名女嫌在27日凌晨3時左右購買分屍用的刀具並租了一輛車，但無法成功將屍體切斷，便隨便以棉被蓋住屍體、逃到大田。但其中一名女嫌在逃跑過程中對父母坦白，她的父母趕緊報案，4人也在父母的勸說之下到大田東部警察署自首，這起案件才曝光。