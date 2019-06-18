經典遊戲機Game Boy出迷你錶款　按鈕就出現音效好療癒

▲The Game Boy Color Watch。（圖／翻攝Firebox官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

或許在現代能稱為經典的電子產品仍然不多，但任天堂在1989年出產的Game Boy絕對是其一，即便現在遊戲與手機，已經輕而易舉的攻佔大多數的零碎時間，Game Boy在遊戲迷心中地位還是不可撼動，或許無法在手掌上重溫它，但至少能將它戴上我們的手腕。

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▲很適合搭配休閒風。

它雖然無法讓你在正式晚宴時佩戴，卻能在日常生活中展現你的趣味風格，採用與Game Boy相同的顯示設計，把時間呈現在它的螢幕上，整體外觀就是Game Boy的迷你版本，藍色帶點綠色的機身，不同於原本遊戲機較為無聊的灰色，男女配戴都很適宜。

▲原版的Game Boy。（圖／翻攝維基共用百科）

也算是忠於原本的設計，手機螢幕採用「單色顯示」，分段的表示時間跟日期，且裡面沒有內建遊戲功能，僅是一款單純的錶款。然而他還是有其特色，上面的按鈕按下將會出現與原版遊戲機相同的音效，所有上方的按鍵都能發出聲音，輕鬆的讓你回到當年的遊戲時光。

▲按下按鈕會有音效。

Game Boy Color Watch預計6／24在全球正式上市，售價為19.99英鎊，折合台幣約800元。