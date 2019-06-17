《怪奇物語》X 漢堡王打造翻轉限定餐　6／21一起倒過來吃吃看

編輯／Duke

由美國影視平台Netflix製作的人氣影集《怪奇物語》，目前挾帶著前2季的高人氣，將在7／4為各位帶來全新的第3季，其中，除了Nike搶著與《怪奇物語》聯名以外，漢堡王（Burger King）也在近日展開合作，推出美國限定「Upside Down華堡」套餐，以致敬《怪奇物語》中的Upside Down橋段。

日前，《怪奇物語》接連與服飾品牌創造話題，同時也達到了宣傳效果，而這次跟漢堡王的合作套餐，將是以顛倒華堡致敬影集中的Upside Down橋段，除此之外，套餐所附的薯條以及飲料杯上，皆有Netflix、《怪奇物語》與漢堡王的Logo標誌，並且雙方還預計發行T-Shirt、皇冠、別針、醬包等相關商品哦！

▲以顛倒方式呈現的華堡。（圖／翻攝自Burger King FB）

《怪奇物語》X 漢堡王的「Upside Down華堡」套餐，預計將於6／21在美國11個地點開賣，包括舊金山、洛杉磯、休士頓、達拉斯、亞特蘭大、芝加哥、波士頓、紐約、費城以及邁阿密的漢堡王門市，售價則是美金5元（約台幣150元），身在這些地點的朋友，一定要去吃吃看！

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▲漢堡王還特別將粉絲專頁的Logo顛倒，並寫上Stranger King。（圖／翻攝自Burger King FB）

此外，近期《怪奇物語》X Nike的聯名系列也已經公開，其中，雙方使用阿甘鞋、Blazer以及Tailwind作為原型設計，並打造2個主題，分別為「Hawkins」高中與「獨立日」，另外，服飾系列則包括了帽T、T-Shirt、運動長褲和帽子，並且都是以復古學院風格呈現，喜歡的朋友，可以於6／27搶先入手「Hawkins」高中主題，而「獨立日」主題則為7／1發售。

▲將於6／27率先發售的「Hawkins」高中主題。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲7／1才上市的「獨立日」主題。（圖／翻攝自Sneakernews）

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