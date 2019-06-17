脫逃術失敗？魔術師綁「鐵鍊＋6把鎖」消失滾滾恆河水

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印度一名藝名為「巫師曼德雷克」（Wizard Mandrake）的40歲特技演員拉西里（Chanchal Lahiri），於16日在恆河表演「驚險脫逃術」，全身被鐵鍊和6把鎖綑綁，並被起重機放入河中，但不幸的是，他消失於河面下，行蹤至今仍然成謎，引發警方進行大規模搜查。

▼ 拉希里於1998年在豪拉大橋（Howrah Bridge）表演脫逃術，並成功於30秒後脫逃。（圖／路透）

根據BBC報導，當地一家報社的攝影記者蕭（Jayant Shaw）表示，拉西里昨日下水之前曾向他表示，「如果我可以讓自己脫逃，那就是魔術，如果我不能的話，這將會是悲劇」，還說這是為了找回「對魔術的興趣」。

但令人意外的是，他在家人、媒體和警察面前被起重機放入恆河之後，卻消失於河中，至今仍沒有現身。由於河面遲遲沒有傳來動靜，警方已展開大規模搜查。

事實上，拉西里表演脫逃術已經不止一次，他曾於21年前在恆河表演過脫逃術，並站在一個繫著繩子的防彈玻璃箱內，緩緩地被放入河中，但當時他在29秒之後便成功游上岸。之後，他於2013年曾再次嘗試，卻被民眾發現籠子有扇門可供脫逃，因此儘管他於6秒後重新浮上水面，卻在上岸後遭到觀眾圍毆，連假髮也遭扯掉。

▼ 拉希里於2002年表演脫逃術，在沉入胡格利河（Hooghly river）後於15秒後逃脫。（圖／路透）

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然而，拉西里此次失蹤的消息曝光後，許多網友紛紛留言，「悲劇」、「太慘了」、「上天保佑」、「希望他沒事，難道籠子內沒有裝攝影機可以追蹤他的動態嗎」，但也有網友因為沒有太多現場的消息，所以懷疑魔術的真實性，「是起重機弄丟了籠子，還是拉起籠子之後，特技演員已經離開，但還沒出現在其他地方」、「如果籠子是空的，代表他的確逃脫了，不是嗎？或許他會在幾天後出現，這就是他想要的」。

