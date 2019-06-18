不僅能看世界還可看太空　「好奇地球儀」還加送月亮

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▲可看星辰的好奇地球儀。（圖／翻攝kickstarter，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

還記得小時候曾經看著地球儀幻想那個指尖般的世界嗎？或許在很多人眼中，地球儀都是同一個樣貌，不同點可能只是用紙做的、或是真皮材質，而美國西雅圖的創新團隊Acme，近期推出創新款的「好奇地球儀」，不僅標出世界上的土地，在內部甚至有一個星空圖，更酷的是在時間內下單，還會送你「一顆月亮」。

▲對準恆星就能看到夜空。

好奇地球儀採用的是360度全方位移動的支架，這打破原有總是北半球在上方的概念，呈現出地球是圓體的特色，三角支架上有3個滾動的圓球，讓地球能順暢且穩定的滾動，也讓使用者能快速的瀏覽整個世界的樣貌。

更酷的是在北極上方則有日夜盤的裝置，只要瞄準所在地點的位置放入時刻，便可從日夜盤上得知該地的日與夜，更酷的是打開整個地球儀，還能看到裡面遼闊的星空，對準基點後就能理解該地點上方的星辰。

▲標明時間與白天晚上的日夜盤。

研發團隊表示，其地球大小直徑為37.46公分，從最高峰到海底共有3200個標示點，讓使用者可以探索地球每一個區域，內部則有超過2500個恆星跟星座可以觀賞，讓想像力延伸到宇宙。

▲清晰的立體印刷。

目前好奇地球儀已開放在kickstarter平台上募資，募資價199元美金起，折合台幣約6,000元，此外該團隊另限量製作約10公分的月球模型，把他們擺在地球約10公尺遠的位置（沒想到月亮還挺遠的），家中就真的有個迷你小宇宙了。