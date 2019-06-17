強搶6歲女童怪男慘被打成豬頭　阿嬤狠嗆：再來讓他後悔！

▲男子突然闖入民宅還要搶人，最後反被打成豬頭。（圖／示意圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

美國印第安納州一名男子深夜時突然闖入一戶人家，想要搶走一名正在熟睡的6歲女童，幸好阿公阿嬤及時發現奮力抵抗，結果他反而被打成豬頭，不但2眼腫成黑眼圈，臉上到處滿是瘀傷。阿嬤還霸氣嗆聲，「他最好不要再回來，否則我會讓他後悔。」

這起事件3日凌晨1時發生在印第安那州的黎巴嫩市(Lebanon)，37歲男子狄龍(Benjamin Dillon)突然闖入民宅，想要搶走一名6歲女童。祖母羅斯(Patricia Roth)表示，當時她和孫女一起在房間裡熟睡，結果狄龍突然闖進來大喊，「你抓走了我的女兒」，讓她非常害怕，整個人不停發抖，後來趁丈夫和兇嫌對峙時，趕緊打電話報警。

警方表示，員警抵達現場後，發現狄龍沒有穿上衣，情緒突然變得非常激動，一直宣稱「公寓裡有一個小女孩被性侵」，後來甚至對警方出拳，威脅要殺光所有人，雙方便起了肢體衝突。從狄龍被捕時所拍的檔案照可看到，他雙眼均被打成黑眼圈，鼻子出血，整個臉也多處瘀青，模樣看起來十分悽慘，但警方並未詳細說明他的傷勢是由誰所造成。

羅斯認為，狄龍可能是因為吸毒分不清楚現實，因為他們一家完全不認識狄龍，不明白對方為何突然要帶走孫女。狄龍目前面臨入室盜竊、恐嚇、破壞侵入民宅、抗拒執法等罪，他辯稱整起事件完全是一場誤會，「我當時以為，我的女兒可能會在那棟公寓裡」，並且自己從來沒有威脅要帶走6歲女孩。整起事件仍待進一步調查。