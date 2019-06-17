喝天然果汁沒有比較健康！研究：飲用過量死亡風險暴漲42％

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雖然現今醫療科技發達，但還是有許多病症無法醫治，才會促使人們購買食品與飲料時，都盡量選擇天然無負擔的成分，不過近日有研究發現一杯天然的果汁，竟然比汽水與含糖飲料有著更高的死亡風險，到底是什麼原因，下面帶各位一探究竟。

▲一天一杯天然果汁，將比汽水等含糖飲料有著更高的死亡風險。（圖／翻攝自Unsplash）

根據外媒CNN的報導指出，亞特蘭大埃默里大學的威爾士（Jean A. Welsh）教授表示：「飲用過量的天然果汁，死亡風險將會從9％暴漲到42％」，其中，果汁內的天然糖分與汽水等含糖飲料的糖極為相似，所以她表示，各種含糖飲料都應該受到管控。

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▲所有含糖飲料都不能喝多，對健康是有害無益。（圖／翻攝自Unsplash）

而且威爾士教授也分析了成年人以及肥胖者的數據，其中每天消耗10％或以上卡路里的人，患上冠心病的風險會降低44％，但如果每天額外攝取340毫升的果汁，死亡風險將增加24％，而攝取汽水等含糖飲料的死亡風險則增加11％，不過，她也表示：「含糖飲料與冠心病之間，並沒有太多的關係」，因為她們主要研究死亡風險的增加。

▲汽水相比天然果汁有著較低的死亡風險，但也不易多喝。（圖／翻攝自Unsplash）

另外，包括紐約以及費城在內的7個美國城市，目前都已經對含糖飲料加徵稅收，進而減少相關消費。相信看到這裡，各位應該慶幸自己身在台灣，畢竟，連喝個飲料都要被加收錢，真的是非常的痛苦。

▲台灣人超愛手搖杯飲料。（圖／記者許力方攝）

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