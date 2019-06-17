波音CEO承認：處理737MAX警報系統出錯　346人罹難後最直接道歉

▲ 美國波音公司在華盛頓州倫頓（Renton）的工廠停放多架737MAX機型飛機。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）16日坦承，該公司在處理737 Max客機駕駛艙的警報系統時犯下錯誤，才會導致5個月內發生2起空難，造成346人罹難。他在巴黎國際航空太空展開幕前坦言，波音針對此事的溝通不一致，且這種做法「不能被接受」，是為這家總部位於西雅圖的航空巨頭迄今為止最直接的道歉。

2018年10月印尼獅航飛機墜機，死亡人數多達189人；今年3月衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）班機在非洲墜機，造成157人喪命。自從這2起意外發生以來，波音公司便受到相關監管機構的密切關注。

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▲ 波音執行長米倫伯格。（圖／路透）

美國聯邦航空總署（FAA）指責，波音一年多來都沒有告知監管機構，737 Max最大駕駛艙內一項安全指標失靈。此外，波音此前更改自動飛行軟體，卻沒有告知機師，且獅航及衣航失事的原因疑似與此一新軟體有關，引起許多機師不滿。

儘管2起意外都顯示出飛行電腦大暴走，使飛機在高度及速度上出現急劇變化，機組人員也必須不斷與電腦奮鬥，但波音公司和FAA官員顯然反應速度太慢。許多國家立即宣布停飛所有737 Max，美國隨後也跟進。

