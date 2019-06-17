幕僚長突咳嗽2聲！　川普訪問中變臉斥「要咳請出去」：我不喜歡

▲ 川普於橢圓形辦公室。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前在白宮橢圓形辦公室接受美國廣播公司（ABC）訪問，正回答記者史蒂芬諾伯羅斯（George Stephanopoulos）有關他財務資料的問題時，突然停下來並表示要重來一次，因為他的幕僚長馬瓦尼（Mick Mulvaney）在一旁咳嗽，讓他不禁露出煩躁的神情，要求馬瓦尼離開辦公室。

由ABC News影片可見，川普坐在辦公桌前，和雙手撐著桌子的史蒂芬諾伯羅斯近距離對話。川普表示，「當你看到我的財務報表的時候……我假設未來某個時候你會看到，我預設它會被公開，到時候你會對我做的事感到驚艷。我做了很大、很大的事，比任何人都還要棒。」

史蒂芬諾伯羅斯問道，「哪一份財務報表？」川普回答，「參議院想要我的財務報表。某種程度上，我希望他們可以取得它。」史蒂芬諾伯羅斯又問，「你會交出去嗎？」川普回應，「不，未來某個時候我可能會。但某種程度上，我希望他們拿到，因為這是——」只聽見某個沒有入鏡的人發出2聲咳嗽聲，川普因此被打斷了一下才繼續說，「因為這是一份很棒的財務報表。」

重複強調「這是一份很棒的財務報表」以後，川普突然指向剛剛咳嗽的馬瓦尼並表示，「我們重來一次，他在我回答到一半的時候咳嗽。我不喜歡那樣，你知道的，我不喜歡那樣。」接著有人開玩笑的提醒川普，「那是你的幕僚長！」但川普仍嚴厲的表示，「如果你要咳嗽，請離開房間。你不能，你就是不能咳嗽。」目前還不清楚馬瓦尼究竟有沒有離開辦公室。

咳嗽聲停下來、攝影機換了角度以後，川普才繼續回答問題，「某種程度上，老實說，我很期待讓人們看到我的財務報表。」史蒂芬諾伯羅斯指出，「這是由你決定的啊」，川普則表示，「不，這不是由我決定，而是取決於律師和其他因素。但他們現在要求的是他們永遠不應該要求、也從未要求其他總統交出來的資料。」