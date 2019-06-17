法官開庭突心臟病發　急喊「我需要幫助」後倒地當場猝死

▲ 現年57歲的法官詹姆士（James Reitz）致力於毒品法庭計畫，協助毒品成癮者以治療代替坐牢。（圖／取自Putnam County網站）

國際中心／綜合報導

驚！美國紐約州普特南郡（Putnam County）57歲法官詹姆士（James Reitz），日前於開庭途中突然心臟病發，經急救後仍不幸猝死。

根據Fox News報導，普特南郡行政主管奧德爾（Mary Ellen Odell）表示，詹姆士於14日完成一項案件，正準備請下一個案件的相關人進場時，突然心臟病發作，並向職員約翰表示「我需要你的幫助」。不幸的是，儘管法庭人員立刻進行心肺復甦術（CPR），並使用自動體外心臟去顫器（AED）進行急救，但詹姆士在抵達醫院後仍不治身亡。

據悉，詹姆士之前曾是私人執業律師，在2007年成為普特南郡法官，同時是最高法院的代理法官，一直以來以毒品法庭計畫聞名，也就是協助毒品成癮者以治療代替坐牢，提供教育訓練、就業協助和家庭扶助等社會服務。

對於詹姆士的離世，過去曾多次和他合作的墨菲，不捨地在臉書上哀悼表示，詹姆士在紐約州經營著最好的毒品法庭，他真的拯救人們的性命，是一位相當標誌性的人物，人們會非常緬懷他。奧德爾也回應墨菲的言論，並表示詹姆士是一位「提倡成癮治療和第二次機會的直言不諱者」，這也是為何他可以成為他心愛的毒品法庭的先驅。